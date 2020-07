"La cultura tiene que ser un pilar estratégico de la ciudad", asegura la alcaldesa

Así lo ha señalado la regidora gijonesa, quien ha recalcado, en respuesta a los medios de comunicación durante la presentación de la Residencia Laboral Impulsa, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que Gijón siempre ha entendido esta como uno de sus elementos básicos y en ello se quiere profundizar.

Ha destacado, en este caso, que se haya cedido una nave al Ayuntamiento para dar impulso a las residencias y la creación de empresas culturales.

González ha insistido en que para el Ayuntamiento es muy importante dar pie a que los artistas puedan ensayar sus propuestas artísticas.

Ha llamado la atención sobre la "soledad del artista económica". A este respecto, ha animado a pensar que muchas veces se da la impresión de que las personas del mundo de la cultura "no comen" y no tienen que ganar dinero, por lo que ha visto preciso defender este sector no solo por lo que supone para toda la sociedad sino que necesita de un sustento para que esto se produzca.