López Miras acusa a la CHS y al Ministerio de intentar "boicotear" el acuerdo para impulsar la Ley del Mar Menor

20M EP

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dicho no entender "lo que pretende ni la Confederación Hidrogáfica del Segura (CHS) ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" al impulsar este jueves la declaración del acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico". En concreto, López Miras no sabe "por qué están intentando boicotear un gran acuerdo que ha habido entre los tres grandes grupos parlamentarios, los de PP, Ciudadanos y PSOE".