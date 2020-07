La Diputació de València renova l'oficina de Gestió Tributària de València i reforça la seguretat

La Diputació de València ha renovat les instal·lacions de la seua oficina de Gestió Tributària en la capital, que es trasllada a Cronista Carreres núm. 11 per a oferir una atenció més eficaç a ciutadans i ajuntaments, evitant cues i desplaçaments, al mateix temps que es reforça la seguretat i protecció davant la COVID-19. El primer filtre, després de contactar amb el servei, consisteix a resoldre la consulta sense necessitat d'acudir a l'oficina, o bé explicar detalladament la documentació requerida en cas que siga necessari el desplaçament.

El diputat d'Hisenda, Vicent Mascarell, ha visitat les instal·lacions de Cronista Carreres, on 11 empleats del Servei de Gestió Tributària provincial (SGT) paren atenció i informació a contribuents i ajuntaments, així com a entitats que han delegat en la corporació la gestió i recaptació dels seus tributs.

El mateix Mascarell explica que la nova oficina “és un espai obert, accessible, a l'altura del que necessiten els ciutadans; un espai en el qual guanyen els treballadors perquè les seues condicions de treball es veuen infinitament millorades, complint el distanciament social i amb més comoditat i accessibilitat per als usuaris”.

L'oficina provincial dóna servei a 47 municipis de L'Horta i La Ribera i altres 16 entitats entre les quals es troba el Consorci Provincial de Bombers, la EPSAR i diferents comunitats de regants. El responsable d'Hisenda assenyala que estes instal·lacions “estan obertes a tots els ciutadans de la província, especialment als residents a València i a aquells emprenedors de la ciutat que tenen el seu local ací, així com a facilitar la recaptació d'impostos i els dubtes dels ajuntaments”.

A més de la gestió de tributs com l'IBI, l'IAE o l'Impost de Vehicles, els ajuntaments, consorcis i ens locals cedeixen a la Diputació el cobrament de taxes específiques com la del Tractament de Residus del Consorci Ribera i Valldigna.

Cita prèvia i atenció telemàtica

La nova oficina tributària de la Diputació en Cronista Carreres va obrir les seues portes a principis de juny, coincidint amb el començament de l'atenció presencial al ciutadà a través de cita prèvia. “Les circumstàncies actuals ens han obligat a modernitzar-nos i introduir aspectes en els quals ja treballàvem com la cita prèvia i l'atenció telemàtica, que han vingut per a quedar-se”, explica Mascarell, que considera que estes eines “agiliten el procés i complementen l'atenció presencial”.

El diputat d'Hisenda, acompanyat pel cap de servei de Gestió Tributària, Ricardo de Ángel, i la tresorera de la Diputació, Beatriz Moreno, es va interessar pel funcionament dels diferents canals d'atenció que ofereix el SGT, des de la via telefònica fins a la presencial, passant per l'oficina virtual on es poden realitzar els tràmits de manera electrònica.

El telèfon d'informació tributària de la Diputació de València és el 96 300 05 00, a través del qual es poden realitzar alguns tràmits bàsics. A l'Oficina Virtual del Contribuent s’accedeix des de la web de la corporació provincial, per a tràmits amb certificat digital o codi segur de verificació, fins i tot algunes sol·licituds sense necessitat de certificats electrònics.

Pel que respecta a l'atenció presencial en les oficines del SGT, tant a València com a les comarques, es pot realitzar mitjançant cita prèvia, que se sol·licita en la web o els telèfons 96 388 25 25 i 96 300 05 00.