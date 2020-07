Denunciados 13 jóvenes por hacer 'botellón' en Valladolid y once de ellos por no llevar mascarilla

20M EP

La Policía Municipal de Valladolid ha denunciado en la madrugada de este viernes a 13 jóvenes por consumir alcohol en la vía pública en el parque de Las Norias y, además, once de ellos han sido sancionados por no llevar mascarilla cuando no mantenían la distancia mínima de metro y medio entre ellos.