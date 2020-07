Henry Cavill sube la temperatura en las redes con un vídeo montando un PC 'gamer': "El técnico que necesitamos"

Es bien sabido que Henry Cavill es un amante de los videojuegos y los juegos de rol. Es un jugador confeso de World of Warcraft y, por su puesto, es un amante de la saga The Witcher , serie que él mismo protagoniza en Netflix. Pero parece que ha dado el salto a ser un gamer profesional y se ha montado su propio ordenador por piezas, lo cual no ha dejado a nadie indiferente.

El actor británico subió este jueves un vídeo a su Instagram en el que avisaba que "no era para todos los públicos", aunque en realidad bromeaba con que iba a mostrar el íntimo interior de un PC. "Vais a ver muchas partes que no habíais visto antes", escribió.

En el vídeo de más de 5 minutos, el intérprete que dio vida a Superman aparece leyendo las instrucciones, atornillando y montando piezas y, finalmente, encendiendo el ordenador. Todo ello con, en ocasiones, música sensual que hace referencia a su broma con las partes del PC.

Sin embargo, hay muchos usuarios a los que esta publicación les ha subido la temperatura y les parece que esta música le va que ni pintada al vídeo, pues Henry Cavill aparece con una ajustada camiseta azul de tirantes. Además, constantemente está haciendo fuerza, levantando la torre y dándole vuelta, haciendo alarde de músculos.

Intencionadamente o no, el actor ha revolucionado las redes sociales con su faceta más friki que ha hecho que muchos teoricen sobre si se terminará haciendo streamer o youtuber como Brie Larson. Pero también ha habido reacciones que hacían referencia a lo sexy que aparece y la posibilidad de que Cavill vaya a sus casas a arreglarles el ordenador, en vistas de sus habilidades como técnico.

