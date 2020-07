Vox cree que Almeida "es un alcalde que pone voluntad pero le falta coraje para desmontar tentáculos de la izquierda"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, considera que el regidor, José Luis Martínez-Almeida "es un alcalde que lo está haciendo lo mejor que puede, que pone voluntad pero le falta coraje y decisión para desmontar los tentáculos de la izquierda".

En una entrevista en Radio Inter, Ortega Smith no sabe si esa "falta de coraje" responde a una forma de ser de Almeida o es una postura del PP. No entiende que con el apoyo de Vox, "que es leal" a los intereses de la ciudad, el regidor "no desmonte los tentáculos de la izquierda, que saben a lo que juegan, porque se siguen financiando los chiringuitos de la izquierda como la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) o se mantendrán los Foros Locales pero con otro nombre".

Mención aparte ha hecho a la "mentira de la ideología de género". Ortega Smith ha sostenido que Almeida "no ha mostrado el valor para combatir la mentira de la ideología de género", razón por la que este jueves él acudió al minuto de silencio por la mujer asesinada a manos de su pareja en Torrejón de Ardoz pero se distanció unos metros de la pancarta sostenida por el resto de grupos políticos porque en ella se leía 'No a la violencia de género'.

"La violencia de género es una gran mentira. Matan a las mujeres pero también puede hacerlo una pareja lesbiana. No convocan un minuto de silencio cuando una mujer mata a su hijo o cuando un hombre mata a su pareja homosexual. Hay víctimas de primera y de segunda", ha lamentado el concejal.

Otros ejemplos que ha puesto sobre la "cobardía" del alcalde Almeida han sido los referidos a la bajada impositiva o la reducción de la Administración para, a su vez, reducir gastos. Sí ha felicitado al 'popular' por su "generosidad" en los Acuerdos de la Villa para que todas las formaciones participaran "en igualdad de condiciones".

Justifica su ausencia del homenaje a las víctimas del coronavirus

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha justificado que su grupo no acudió por "dignidad" al "acto político" y "exculpatorio a mayor gloria del presidente (Pedro) Sánchez y del 'vicepandemia' (Pablo) Iglesias con el que querían justificar lo injustificable".

En cuanto a la campaña electoral en el País Vasco, ha agradecido a Dios que "no llegaran los tiros" en la campaña vasca y ha acusado al resto de partidos políticos de dejarles solos. "Gracias a Dios no llegaron los tiros pero hubo acoso de proetarras permanente" en todos los actos de la campaña vasca "pero también en Galicia", lo que le ha servido para mandar un mensaje al presidente gallego electo, Alberto Núñez Feijóo, porque parecía que no querían allí "a quienes ejercen el derecho a la libertad".

También ha descrito como todos los actos electorales han estado "rodeados de antidisturbios" por las amenazas recibidas. "No ha sido una campaña libre y así los simpatizantes no pueden ir a actos, o se hicieron actos con quince personas, porque el resto no se atrevía entrar cuando saben que te abren la cabeza", ha argumentado.

El diputado ha relatado cómo él llegaba a los actos de campaña con sus compañeros "rodeados de 150 antidisturbios". "Ha habido una falta de libertad pero ni un partido ha condenado esos actos y ninguno firmó el manifiesto que redactamos por una campaña libre, sin violencia. Los restantes partidos nos han dejado solos", ha lamentado.