Quatre ferits, entre ells un xiquet 11 anys, en xocar dos cotxes a Guardamar del Segura

L'accident es va produir a les 19:30 hores d'ahir en la carretera CV-91, al seu pas per aquest terme alacantí. Fins al lloc es va mobilitzar dos unitats de SVB i una unitat del SAMU per a assistir les quatre persones que van resultar ferides com conseqüència de la col·lisió.

Els ferits són una dona de 44 anys, un home de 43 anys i un xiquet d'11 anys, atesos per contusions. La quarta persona afectada és una dona de 37 anys assistida per politraumatisme. Tots ells van ser traslladats a l'hospital de Torrevella entre les tres ambulàncies mobilitzades.