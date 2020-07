Apple podría haber filtrado su iPhone 12 en este vídeo sobre el teletrabajo

La familia Apple sigue creciendo y como cada año pronto presentará a su nuevo miembro. Lo más probable es que veamos el iPhone 12 en todos sus modelos el próximo otoño, pero ya se han ido oyendo muchos rumores sobre él: que si el diseño volvía a lo retro, que si no traería cargador, que si tendría 6GB de RAM en sus versiones gama alta...

Pero lo último que hemos sabido no es un rumor, sino una filtración hecha por la mismísima Apple. La compañía de la manzana ha publicado esta semana un vídeo en su canal de YouTube en el que cuenta con tono de humor la realidad del teletrabajo, situación en la que se encuentra gran parte de la población mundial debido a la crisis sanitaria.

El resumen del vídeo es que un equipo de trabajo tiene que materializar un proyecto en una semana a petición de su jefa. Comienza con una videollamada de esta a todos los miembros del equipo desde su coche, escena en la cual se puede ver que llama desde su teléfono móvil... que resulta ser -o parece ser- el iPhone 12 en color blanco.

¿Cómo sabemos que se trata del nuevo iPhone? Aunque no se puede ver una cámara LiDAR -una de las características del terminal más comentadas- porque esta se incluiría únicamente en el iPhone 12 Pro Max, claramente el dispositivo no es ninguno que hayamos visto antes de Apple: gran tamaño, color, bordes de líneas rectas -no se aprecia una curva como sí tiene el iPhone 11- y botón de silencio en el lateral revelan que estamos ante el buque insignia de los de Cupertino para la próxima temporada.

Obviamente, es difícil que se trate de un ‘descuido’ y hace pensar que ha podido ser preparado por la propia Apple para crear expectación acerca de este nuevo lanzamiento. La calidad de la imagen no es la mejor para poder distinguir perfectamente qué equipo se está usando con total seguridad, pero los detalles coinciden con las filtraciones hechas hasta ahora y hay muchas posibilidades de que sea el esperado iPhone 12.

Si es real esta filtración que ha hecho la propia Apple, estaríamos ante las primeras imágenes oficiales del dispositivo.

