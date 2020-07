Illa afirma que el Gobierno actuará si los brotes de coronavirus "se escapan del control de las comunidades"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta que el Gobierno tenga que volver a tomar partido para controlar los brotes de coronavirus activos en el país, aunque reconoce que esta opción no está sobre la mesa en estos momentos. Actuará, ha señalado, "si los casos escapan del control de las comunidades" o si éstos comienzan a saltar a las comunidades limítrofes.

En una entrevista en Onda Cero, ha vuelto a recordar la efectividad del estado de alarma y ha afirmado que es un instrumento constitucional que dado el caso podría volver a aplicarse. No obstante, ha resaltado que "las comunidades están actuando correctamente" frente a los brotes.

De los más de 150 que se encuentran activos en la actualidad, la mayoría están controlados, según Illa, mientras que aún no lo lo están, por ejemplo, el de Lleida, L'Hospitalet o Zaragoza, donde ya se han adoptado medidas que se espera empiecen a dar sus frutos en los próximos días. En el caso de Lleida, la situación, ha dicho, está "bastante estable, pero no se puede garantizar que no haya transmisión comunitaria", mientras que el de L'Hospitalet preocupa por la densidad de población.

Aunque reconoce que desde que comenzó la pandemia a golpear España "nunca ha dejado de estar preocupado" la preocupación en estos momentos "es algo superior" a la que tenía al comienzo de la nueva normalidad. "Es posible que no nos hayamos explicado bien a la población. El fin del estado de alarma no significa que el coronavirus haya desaparecido, sigue presente", ha recordado para que la sociedad no baje la guardia.

En este sentido, ha querido agradecer a los aficionados del Real Madrid por su responsabilidad al evitar concentrarse en la plaza de Cibeles tras conocerse la victoria de su equipo, que ya es campeón de la Liga.

Preguntado por la disparidad de datos de Sanidad y la Generalitat, defiende que Cataluña ofrece los casos conocidos mientras que el ministerio da las cifras de los casos diagnosticados el último día. En este sentido, ha defendido la transparencia de los datos y también de la comunicación de los brotes, ya que se informa sobre las comunidades donde se dan y el ámbito -familiar, laboral, etc.-.