Imposen 800 multes a València per no portar màscara i vigilen més tres barris

La Policia Local de València ha alçat prop de 800 actes per no portar màscara des de l'inici de l'estat d'alarma el passat 14 de març. Sobre aquest tema, el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament, Aarón Cano, va manifestar aquest dijous que els agents del cos municipal continuaran sancionant i que la Policia serà “molt estricta en el seu ús, perquè és fonamental per a evitar rebrots” en l'anomenada ‘nova normalitat’.

“La Policia Local ha sancionat i sancionarà. Ha costat moltíssim arribar fins ací i no podem dilapidar l'esforç tan gran que han realitzat els professionals sanitaris, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, tota la societat durant el confinament”, va argumentar en un comunicat el regidor Cano, que equipara l'ús de la màscara amb l'ús del cinturó de seguretat, l'obligatorietat de la qual no es qüestiona des de fa anys.

“És fonamental per a evitar situacions com les que estan patint altres ciutats”, va insistir l'edil en referència a la realitat que es viu en punts de Catalunya i Aragó. Des de la Regidoria de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València també s'ha anunciat un reforç policial i de voluntaris de Protecció Civil en diferents àrees, en concret als pobles de Castellar i Benimàmet i en el barri de Sant Marcel·lí, després que la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua haja detectat “índexs més alts de coronavirus en les seues aigües residuals”.

“Controlarem encara més l'ús de les màscares en aquests barris per prevenció, hem d'anticipar-nos tot el que puguem a diferents escenaris per a protegir la salut de la ciutadania”, va concloure el regidor Aarón Cano.