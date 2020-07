Coronavirus.- El brot de Gandia suma 20 positius nous i es detecten altres dos a Benidorm i Peníscola de 4 i 3 casos

Així ho ha indicat la Conselleria de Sanitat en un comunicat, en el qual ha indicat que en les últimes 24 hores s'han confirmat 39 nous casos per PCR: tres a Castelló (1.675 en total); huit en la província d'Alacant (4.027 en total); i 26 en la província de València (6.194 en total).

En total, 11.900 persones han donat positiu en una PCR a la Comunitat Valenciana des que es va iniciar la pandèmia. Amb les dades de hui, en aquests moments queden actius 303 casos, la qual cosa suposa un 1,57% del total de positius.

Durant l'última jornada s'han registrat 79 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.578 persones (s'inclouen els positius per test ràpid, no només PCR). Per províncies: 2.515 a Castelló, en 5.859 Alacant i 9.203 a València, a les quals cal sumar 1 alta a desplaçats.

Els hospitals valencians tenen, a dia de hui, un total de 68 persones ingressades: 18 en la província de Castelló, cap en UCI; 16 en la província d'Alacant, d'ells 2 en la UCI; i 34 en la província de València, 2 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 509.575 de les quals 380.435 han sigut PCR i 129.140 test ràpid.

NOVÉ DIA SENSE MORTS

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus per nové dia consecutiu. D'aquesta manera, el total de defuncions es manté en 1.476 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 512 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

Les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa s'acumulen 21 dies seguits sense defuncions per coronavirus.

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 6 centres (1 en la província de Castelló, 0 en la d'Alacant i 5 en la província de València). No s'ha donat cap positiu en residències en les últimes 24 hores.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 2 residències a la Comunitat Valenciana: 0 en la província de Castelló, 0 en la província d'Alacant i 2 en la província de València.