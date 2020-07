Artur Mas sostiene que ya asumió “todas las responsabilidades políticas” por el caso Palau

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, mantiene su posición tras la sentencia firme del Tribunal Supremo por el caso Palau, y se desvincula del escándalo de corrupción por el cual Convergència cobraba comisiones a través del Palau de la Música por adjudicar obra pública a otras empresas. Así lo ha transmitido Mas durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament con motivo del caso Palau.

El TS confirmó el pasado mes de abril la condena de la Audiencia Nacional contra CDC, por la que el partido debe devolver 6,6 millones de euros por cobro de comisiones ilegales; así como contra el extesorero del partido, Daniel Osácar, que ha sido condenado a tres años y seis meses por un delito de blanqueo de capitales.

Artur Mas se ha desentendido totalmente de la trama del 3%, argumentando que no consta “en ningún sitio en calidad de nada” y que en un juicio “tan largo” que ha durado diez años no se le ha llamado “ni como testimonio, ni como investigado”. Igualmente, sí considera que ha pagado las consecuencias que le corresponderían como dirigente del partido.

Pese a no estar implicado judicialmente en el caso Palau, el expresident sí ha asegurado haber asumido “todas las responsabilidades políticas”, incluyendo la “desaparición de CDC”, así como dejar la presidencia de la Generalitat, el acta de diputado y la presidencia del PDeCAT, donde asegura hace “más de dos años” que no tiene “ninguna responsabilidad directa” y alega que ahora no es más que un asociado “de base”. Así, Mas da por cumplidas sus responsabilidades políticas.

Sobre los ingresos de Ferrovial: "Eso no era a cambio de obra pública"

Por otro lado, el expresident ha reconocido que la empresa Ferrovial sí hacía llegar dinero a CDC, pero que “vista la sentencia, eso no era a cambio de una concesión de obra pública”, según el Mas, quien también ha alegado que “si Ferrovial pagaba a cambio de algo, se tiene que demostrar que se alteraban los contratos de obra pública”.

Así, ha apuntado que durante el proceso judicial “no se han investigado los expedientes de contratación pública”, a pesar de que “podrían haberlo hecho”, y ha acusado a la sentencia del Supremo de basarse "en confesiones de Millet y Montull, dos mentirosos que pactan con el Fiscal para rebajar sus penas”. Félix Millet y Jordi Montull fueron los máximos responsables del Palau de la Música y han sido condenados por desviar fondos en provecho propio a raíz del mismo caso de corrupción.

Mas también ha informado de que tanto Convergència como Osácar han recurrido la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional, y que está todavía por determinar si se admiten o no a trámite.

La oposición le exige pedir perdón

La oposición, por su parte, ha instado al expresident a pedir perdón por sus responsabilidades como alto cargo del partido y el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, le ha pedido que renuncie al cargo y sueldo de expresident de la Generalitat.

La comparecencia de Artur Mas ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament se ha producido tras la solicitud de PSC y Ciudadanos el pasado mes de mayo tras la sentencia del TS que confirmó las condenas de Millet y Montull. Todos los grupos parlamentarios avalaron la comparecencia del expresident excepto JxCat, que se abstuvo.