Catalunya ha puesto en marcha hoy el primer proyecto de uso de análisis de Big Data e Inteligencia Artificial para ayudar a prever, detectar y mitigar la propagación de epidemias, el Observatorio Epidemiológico.

La pandemia de la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de detectar con antelación los brotes epidémicos para mejorar los procesos de contención y de mitigación. Así, el Observatorio Epidemiológico quiere analizar la propagación de epidemias a través del análisis de datos provenientes de las redes de telefonía móvil, del censo, datos epidemiológicos y datos ambientales y meteorológicos.

Sobre el tratamiento de datos, el Govern ha señalado en un comunicado que una de las prioridades del Observatorio es garantizar plenamente el respeto a la información de carácter personal para proteger la intimidad y privacidad de los ciudadanos. En este sentido, han asegurado que se trabajará con datos agregados epidemiológicos y de movilidad, siempre agregados y anonimizados.

Mejorar la toma de decisiones

"¿Qué efecto de transmisión conseguimos con las mascarillas? ¿Cuándo hay que confinar? Son preguntas que nos habría gustado poder responder con evidencias científicas", ha señalado el epidemiólogo Oriol Mitjà, quien ha asegurado que, con las investigaciones del Observatori, será posible dar respuesta a preguntas de este tipo.

Utilizando tecnologías digitales avanzadas, este proyecto propondrá nuevos modelos matemáticos de monitorización y predicción para la detección temprana de futuros brotes epidémicos, capaces de proporcionar la información necesaria para tomar acciones de contención y de mitigación más eficaces.

"El observatorio nos dará herramientas que ayudarán a las administraciones a tomar mejores decisiones", ha asegurado Eduard Martín, CIO del Mobile World Capital Barcelona.

Suma de organizaciones

Esta iniciativa pública suma los esfuerzos de la Generalitat, a través de la conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública y la conselleria de Salud; instituciones médicas y de salud; centros punteros de innovación e investigación tecnológica y diversos grupos de investigación y Mobile World Capital Barcelona. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de la iniciativa GSMA AI for Impact.

El conseller Jordi Puigneró rodeado de quienes participarán en el proyecto, durante la presentación del Observatori Epidemològic. GOVERN

"Si éste quiere ser un país social, tiene que ser un país digital", ha remarcado el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

El Observatorio se ubicará en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y contará con la coordinación científica del doctor Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del HGTiP y presidente de la Fundación Lucha contra el Sida (FLS). La coordinación técnica estará a cargo del Center for Innovation in Fecha tech and Artificial Intelligence (CIDA), creado en el marco de la Estrategia en Inteligencia Artificial del Govern de Catalunya, Catalonia.AI.