Una trentena de mitjans aeris i terrestres lluiten contra un incendi forestal a Monòver

En aquests moments, en la zona treballen deu mitjans aeris entre helicòpters, avionetes i mitjans de coordinació i cinc dotacions del Consorci més 14 mitjans terrestres entre bombers forestals, autobombes, agents mediambientals i una unitat de prevenció.

Així mateix, s'ha desplaçat un camió del Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) per a actuar com a punt de comandament avançat (PMA).

Pel que fa a la situació meteorològica en la zona, el compte de Twitter d'AEMET a la Comunitat Valenciana ha assenyalat que hi ha 28 ºC i vent fluix de l'est-sud-est. La previsió per a les pròximes hores és que seguirà bufant la brisa de l'est i sud-est en la zona.