Anabel Pantoja celebra su 34º cumpleaños en una fiesta en Canarias rodeada de los suyos

Este miércoles, Anabel Pantoja ha cumplido un año más de vida y lo ha vuelto a hacer rodeada de los que más la quieren. La celebración ha consistido en una íntima fiesta con sus mas allegados en un restaurante de Canarias.

La exconcursante de GH VIP 7 ha compartido varios vídeos y fotografías de este momento tan especial para ella, añadiendo en su cuenta de Instagram: "Mejor, imposible. Gracias a todos los que me acompañaron en este ratito".

Globos, una mesa llena de gente y hasta una fuente de chocolate es lo único que le hacía falta para ser completamente feliz el día que cumple 34 años. Sin embargo, hay ausencias que no pueden pasar desapercibido como las de Isabel Pantoja, Isa Pantoja o Susana Molina.

Para compensarlo, su querido primo, Kiko Rivera, y la mujer de este, Irene Rosales, no han querido perderse la celebración por nada del mundo. La pareja ha disfrutado unos días de vacaciones en la isla y han acompañado a la sobrina de la tonadillera en esta celebración.

Asimismo, el DJ del clan Pantoja le ha dedicado unas preciosas palabras: "Siempre has sido una de mis debilidades. No sabes lo que me alegra verte tan feliz, tan bien. Te deseo toda la felicidad del mundo. Eres y serás siempre una parte de mí. Te quiero a rabiar prima".