El Suprem tomba el recurs contra Intu Mediterrani i obliga el Consell a tornar a avaluar el seu impacte ambiental

El Tribunal Suprem ha inadmés el recurs de la Generalitat Valenciana contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) que va donar la raó al promotor d’Intu Mediterrani en el litigi que mantenen totes dues parts per l'avaluació ambiental del centre comercial i d'oci projectat a Paterna (València).

Segons ha avançat el periòdic Levante-EMV en la seua edició d'aquest dijous, la sala contenciosa administrativa rebutja el recurs de l'Executiu valencià i dóna fermesa així a la fallada del TSJCV, la qual cosa aplana, almenys, una part del camí en el llarg litigi judicial que enfronta a totes dues parts.

Segons aquesta informació, el Suprem entén que la comissió ambiental de la Generalitat no degué rebutjar el projecte d’Intu, sinó imposar les condicions i criteris necessaris per a fer-lo viable. Una de les claus estava en la proximitat del centre comercial a l'autovia CV-35, una cosa que des de la pròpia promotora es va esmenar en establir una franja de separació més ampla amb la reformulació del projecte.

D'altra banda, el Suprem també justifica la inadmissió del recurs en entendre que la sentència versa sobre qüestions de dret autonòmic i no estatal, i per tant no entra en el fons de l'assumpte.

Segons els promotors del projecte, Intu Mediterrani, successor de Port Mediterrani, comportarà una inversió global de 860 milions d'euros i un impacte en termes d'ús de 5.000 llocs de treball anuals durant la fase d'operació i de 3.000 durant les obres en etapes de fins a dos anys i mig.

Entre els seus detractors es troben col·lectius ecologistes, agrupats en la Coordinadora per la Protecció de les Moles, que apunten a l'impacte mediambiental, de mobilitat i en el xicotet comerç de les instal·lacions previstes.

Enfrontament en el Botànic

En el pla polític, el projecte divideix des d'un primer moment als grups que conformen el Acord del Botànic. Mentre el PSPV-PSOE sempre ha defensat que qualsevol inversió que complisca amb la normativa mediambiental ha de ser aprovada, Compromís i Unides Podem rebutgen l'arribada del centre comercial en considerar que la seua activitat és incompatible amb els criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

Qui sempre ha mostrat el seu suport als plans per a instal·lar el centre comercial en el seu municipi ha sigut l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que fins i tot ha comparegut en diverses ocasions amb els impulsors del projecte. En les eleccions locals de maig de 2019, Sagredo va obtindre la majoria absoluta en disparar els suports del PSPV-PSOE de 6 a 13 regidors.

En una entrevista amb 20minutos el mes de gener passat, el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el socialista Arcadi España, al·ludia a la presentació del recurs davant el Suprem perquè aclarira "alguns aspectes i poder operar amb major seguretat jurídica".

De la mateixa manera, preguntat per si s'aprovarà el projecte en cas que l'empresa complisca finalment els requisits mediambientals exigits, España va afirmar: "És d'absolut sentit comú. Si tens un marc normatiu i una actuació encaixa, mentre no el canvies, ha de tindre tota la llum verda. No veig una altra possible explicació".

A la recerca d'un nou soci

El projecte està impulsat pel fons espanyol Eurofund, lligat a l'explotació de centres comercials, i el britànic Intu. Aquest últim travessa problemes financers després de la seua entrada en concurs de creditors, per la qual cosa des del grup espanyol aspiren a comprar-li la seua part del projecte de manera que puga començar en solitari les obres mentre troba un nou soci.