Trujillo cifra en 100 las personas que están en cuarentena en Canarias por el brote de Fuerteventura

Al respecto, Trujillo ha pedido "no bajar la guardia" ante una situación que "si bien está controlada, no está extinguida", de ahí que incidió en que "es fundamental" mantener las medidas de seguridad y de distanciamiento para evitar rebrotes, ya que en el caso de la fiesta familiar apuntó que asistieron unas 40 personas y "no se tomaron medidas de prevención del Covid-19".

Ahora, añadió durante la visita que ha realizado este jueves al Hospital de Fuerteventura para conocer la actividad del mismo, los equipos de rastreo continúan estudiando posibles contactos tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, desde donde se desplazaron algunas personas para asistir a la reunión familiar.

Trujillo ha realizado la visita al Hospital de Fuerteventura junto al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Alberto Pazos, y estuvieron acompañados por el presidente del Cabildo de la isla, Blas Acosta, así como por la directora del Área, Sandra Celis, y por el gerente de Servicios Sanitarios, José Luis Rodríguez, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

En el recorrido, pudo ver las instalaciones del servicio de Oncología Radioterápica y la planta que atendió a los seis pacientes Covid que estuvieron ingresados de un total de 94 que han dado positivo hasta ahora en la isla, de los que 85 han precisado atención domiciliaria.

En relación con ello, el consejero canario de Sanidad destacó la labor y el esfuerzo de los profesionales durante todos estos meses en los que en Fuerteventura no ha habido que lamentar fallecimientos a causa del Covid-19.

POSITIVOS "BIEN CONTROLADOS"

Asimismo, Trujillo resaltó la capacidad demostrada por el Área de Salud de Fuerteventura para atender todos los posibles casos, ya que es la isla "más afectada por positivos importados por inmigrantes que están bien controlados y convenientemente aislados".

Al respecto, puntualizó que técnicamente al contagio entre inmigrantes que llegan en patera "no debería aplicársele el término brote", ya que explicó que la trazabilidad de los contactos "está garantizada en el momento que llegan todos juntos, se les realiza PCR de inmediato y se aísla".

En cuanto a la plantilla, señaló que la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura se ha reforzado desde febrero con 183 profesionales entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos de rayos, entre otros, con el fin de dar respuesta a un posible incremento de la demanda.

Trujillo también aprovechó para agradecer la labor de los rastreadores y de los profesionales de Atención Primaria que aún están haciendo seguimiento a los casos activos que están siendo atendidos en su domicilio por Covid-19.

Finalmente, el consejero canario de Sanidad se interesó durante la visita por los proyectos de infraestructuras sanitarias pendientes en la isla, especialmente por los más prioritarios, tales como son las obras de Oncología Radioterápica, que se encuentran en estado avanzado, y la unidad de Hemodinámica que se realizará el próximo año.

Al respecto, afirmó que se han estado analizando todas las obras de mejora y de nueva construcción previstas para la isla como el CAE del Sur, cuya demanda será estudiada para "dar la respuesta más efectiva" aunque admitió que será un año presupuestario "difícil" en el que "se realizarán todos los esfuerzos posibles" para convivir con esta nueva normalidad generada por la pandemia y dar respuesta al resto de necesidades.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, dijo que se estudiará la priorización de las obras conjuntamente con el Servicio Canario de la Salud para tener en septiembre una hoja de ruta que pueda ser integrada en los presupuestos del año próximo.