Oltra: "Em produeix cansament que a la gent se li haja d'obligar a fer una cosa de sentit comú com usar mascareta"

En una entrevista concedida a Europa Press Oltra ha indicat que en aquest moment, pel que fa a rebrots, la Comunitat Valenciana és una de les autonomies amb menor incidència del virus però ha incidit en la crida a l'ús de la mascareta perquè és el mecanisme de prevenció més important juntament amb la distància interpersonal i la higiene de mans.

"Ens han d'obligar a fer-ho? Que al final si cal obligar s'obligarà. Però què passa, que si no ens posen una multa no som capaces de preservar la nostra salut i la de la gent que estimem? No podem aplicar una mica de sentit comú i de preservació de la nostra salut i la de les nostres famílies? D'això estem parlant perquè la major part dels brots s'estan donant en entorns familiars", ha subratllat.

A més, ha indicat que no hi ha en la regió "cinc milions de policies" per a controlar l'ús i cal apel·lar a la responsabilitat, encara que també "a la sanció a qui no complisca, això està clar".

"Seguirem repetint que la vacuna que tenim ara mateix és la mascareta, la distància i el llavat de mans", ha remarcat.

Davant la pregunta de si no s'espera aleshores una decisió imminent d'establir la seua obligatorietat, ha indicat que "en aquest moment es prenen les decisions al dia" i "és difícil dir què passarà demà i més difícil què passarà d'ací a una setmana".