Llanos (Vox) atribueix la denúncia per una caixa B a València a l'"interés de molts" que no es presente a primàries

20M EP

El president de Vox València, José María Llanos, ha atribuït aquest dijous la denúncia per la qual la Fiscalia Provincial ha obert una investigació per una presumpta 'caixa B' en el partit a l'"interés de molts, alguns de dins i prou de fora" de Vox al fet que no es presente a les primàries. "Que abandonen tota esperança perquè això no va a ocórrer", ha recalcat.