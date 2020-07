Oltra: "El que estem sabent sobre el rei emèrit no li fa molt favor als qui defenen la monarquia"

Així s'ha pronunciat Oltra en una entrevista concedida a Europa Press en ser preguntada sobre si creu que ha arribat el moment de plantejar el debat sobre la monarquia a Espanya i què opina sobre les informacions que apunten a la presumpta fortuna oculta en paradisos fiscals del rei Joan Carles, al que investiga la justícia per haver cobrat suposadament comissions per intercedir en el contracte de l'AVE a la Meca.

La també coportaveu de Compromís ha afirmat que el debat sobre la monarquia "mai ha deixat d'existir" a Espanya però ha recordat que un canvi d'aquest calibre passa per una reforma "dura" de la Constitució que requereix d'un referèndum i eleccions, per la qual cosa "ha d'haver-hi una àmplia majoria social que ho recolze".

"Almenys sí que m'esperaria al fet que acabara la pandèmia perquè fa falta un referèndum, la dissolució de les Corts, eleccions generals i volta al Congrés a ratificar-ho. Igual la pandèmia no és el millor moment, sobretot perquè cal traure la gent a votar dos vegades", ha afirmat.

Però ha agregat: "Que el debat estiga i hi haja gent emparada en la Constitució que puguem plantejar que el nostre model no és el de la monarquia i que pensem que la prefectura de l'Estat ha de ser electa està bé. I, per descomptat, el que estem sabent sobre el rei emèrit no li fa molt favor als quals defenen la monarquia".

En aquest sentit, Oltra ha apuntat que quan un té un càrrec vitalici i damunt no se li pot jutjar perquè té "immunitat total" es genera "un caldo de cultiu, almenys potencialment" de pensar que "puc fer el que vullga perquè ningú em va a controlar".

"Perquè si això se sap i t'has de presentar unes eleccions la gent no et vota, però com ací no hi ha mecanisme de ratificació ni revalidació del càrrec, això té la tendència a produir, en comptes d'immunitat, impunitat", ha destacat.

SABER QUÈ HA PASSAT MÉS ENLLÀ DEL SIMBÒLIC

Respecte a quina eixida pot haver-hi en tot aquest assumpte, ha assenyalat que en primer lloc "cal saber el que ha passat" i afavorir el possible enjudiciament dels fets si d'ells es deriva que hi ha actuacions presumptament delictiva" perquè "ningú hauria de ser impune".

"Més enllà del simbòlic, de si es lleva un títol o no, jo crec que la qüestió fonamental és que ningú ha d'estar al marge de l'Estat de dret i de les lleis. Per a mi eixe és el gruix, el simbòlic contribueix a generar imaginaris, però que no ens impedisca veure el fonamental que és que ningú hauria de quedar al marge de l'Estat de Dret", ha conclòs.