Tres detinguts a València per obligar una dona prostituïda a entregar-los la mitat dels diners

La víctima, informa la Prefectura Superior en un comunicat, era "controlada de manera exhaustiva", portant-la i arreplegant-la dels llocs i per a eixir del domicili havia d'anar acompanyada d'algun dels ara arrestats.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies que una dona, "a causa de la seua precarietat econòmica, havia vingut a Espanya a exercir la prostitució, a través d'un conegut d'un amic".

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que aquest home li hauria facilitat els mitjans necessaris per al trasllat, així com diners a través d'enviaments per una empresa. A més, l'haurien alliçonat d'allò que havia de dir en cas de ser controlada per la policia.

Una vegada a Espanya, va ser traslladada a un domicili d'una localitat valenciana on residien tots. Allí li van explicar les condicions, que consistien a entregar-los la mitat dels diners que recaptara exercint la prostitució.

Així mateix, els agents van constatar que se li exercia un control "ferri: era portada i recollida del lloc en el qual exercia la prostitució i si volia eixir del domicili havia de ser acompanyada per algun d'ells".

Com a conseqüència de les investigacions, els agents van esbrinar la identitat dels presumptes autors, així com el nou domicili situat a València, per la qual cosa després de dirigir-se al mateix, els van detindre com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.

Dels detinguts -dos d'ells amb antecedents policials- dos han passat a disposició judicial, mentre que un altre després de ser sentit en declaració va ser posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'Autoritat Judicial quan per a açò fora requerit.