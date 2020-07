PP de Villaverde del Río pide impugnar el pleno por "incumplir los requisitos de convocatoria"

En un comunicado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villaverde, Magdalena Martín, ha asegurado que, tal y como establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre en su artículo 80, la convocatoria para la celebración de los plenos ordinarios tiene que ser convocados dos días antes de su celebración, salvo que se trate de convocatorias de sesión extraordinaria y urgente.

"Además, en el pleno celebrado este jueves, se incluía el punto para una modificación presupuestaria, un concepto para el que el Reglamento establece además unas especiales condiciones de convocatoria", añade.

Detalla que, cuando la modificación presupuestaria se refiere a un cambio de partidas que no correspondan a las mismas partidas previstas en el presupuesto, el reglamento establece que dicha modificación se tiene que tramitar "exactamente igual que un presupuesto anual, es decir, se tiene que dictaminar en una comisión informativa especial de cuentas, después convocar el pleno, una vez que se convoque el pleno aprobarlo en el orden del día y una vez que se apruebe se tiene que mandar a publicar en el BOP, transcurrir quince días como periodo alegaciones para finalmente aprobarlo definitivamente con una nueva publicación en el BOP".

Pues bien, afirma que el alcalde, "una vez más, ni ha realizado la convocatoria del pleno ordinario dos días antes de su celebración, ni ha incluido la modificación presupuestaria en una comisión informativa previa con lo cual, no se ha dictaminado correctamente dicha modificación, unas importantes irregularidades administrativas que podrían derivar en futuras anulaciones de los acuerdos que se deriven del pleno".

Según la portavoz popular, "ante esta situación, al inicio del pleno hemos pedido la palabra por una 'cuestión de orden' parar pedir que no se celebre este pleno hasta que no se convoque en tiempo y forma y cumpla todos los requisitos legales". "A pesar de que es un derecho de la oposición, se nos ha negado la palabra por lo que nos hemos visto obligados a abandonar el pleno para no participar en ninguna aprobación de acuerdos que puedan ser considerados ilegales en un futuro", agrega.

Considera "una vergüenza" que, tras cinco meses sin pleno ordinarios, el alcalde "haya convocado mal este pleno y además lo haya utilizado para amordazar a la oposición mientras incluye hasta 14 mociones para atacar a la Junta exclusivamente olvidándose, una vez más, de hacer propuestas de interés para el municipio".

"Por todo ello, y porque ya estamos cansados de que el alcalde y el PSOE utilicen el ayuntamiento a su antojo y saltándose la ley, desde el grupo popular vamos a solicitar la impugnación de este pleno en base a los artículos 80 y sucesivos del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales", concluye.