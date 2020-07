Coronavirus.- Generalitat Valenciana "reflexiona" sobre ampliar l'ús de mascareta i farà "allò que diguen els experts"

Puig s'ha pronunciat així a Madrid, on ha assistit a l'homenatge a les víctimes de la Covid-19, en ser preguntat per si el ple del Consell d'aquest divendres pot aprovar alguna mesura en eixa direcció.

Sobre aquest tema, el president ha recordat que "l'ús de la mascareta en espais on no es pot assegurar la distància ja és obligatori en tota Espanya". "Una altra cosa és -ha precisat- si hi ha altres espais on s'amplia l'obligatorietat. Anem a veure, estem reflexionant a cada moment i farem allò que ens diuen els experts".

El dirigent valencià ha tornat a insistir en la necessitat que hi haja "corresponsabilitat". "La responsabilitat personal no pot recaure simplement en la normativa; és fonamental que cada persona siga conscient que la seua actitud està provocant que les coses vagen millor o que puga haver-hi altres persones que puguen contraure la malaltia per la seua irresponsabilitat. Per tant, la responsabilitat individual no es pot deixar en mans d'una norma, ha d'estar profundament assumida per cada persona".

En la mateixa línia, ha recalcat que és "fonamental seguir les instruccions de les autoritats sanitàries". "Per totes aquestes persones que ja no estan hem de ser més acurats que mai. No podem baixar la guàrdia, estem en estat d'alerta perquè no hi ha encara una vacuna ni medicació que ens faça superar la malaltia", ha conclòs.