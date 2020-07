Filtran un supuesto vídeo sexual del 'youtuber' iTownGamePlay después de que le acusaran de acosar a menores

El youtuber de videojuegos iTownGamePlay se convirtió en tendencia después de que varias usuarias lo acusaran de acosarlas cuando eran menores. Pero recientemente, este valenciano de 34 años ha vuelto a ser viral en las redes a causa de un vídeo sexual supuestamente protagonizado por él.

Álvaro Herreros Martínez comenzó en 2011 en YouTube y ha ido creciendo subiendo varios vídeos diarios sobre videojuegos hasta llegar a 12,4 millones de suscriptores.

Pero, a principios de mes, algunas de sus fans contaron lo que supuestamente les sucedió con él en 2015 e incluso subieron capturas de un grupo que tenían en el que, presuntamente, iTownGamePlay se insinuaba y hablaba de diferentes juegos sexuales.

todo empezó porque, siendo fans de Álvaro (Town), alguien decidió hacer un grupo, y empezar a hablar, él hablaba con nosotros y todo era una relación fan-idolo. h pic.twitter.com/2JYUXyBImz — . (@eyestosee15) July 4, 2020

"En el grupo sucedían cosas que, a día de hoy, a todos nos da asco pensar, no lo habíamos visto mal pues estábamos cegados. Hablar con nuestro ídolo nos hacía ilusión, muchísima, así que lo veíamos con admiración", explicó una de las afectadas en Twitter. "No es que 'le hayamos dado la oportunidad', es que éramos menores de 15 años, la mayor tenía 17, no pensábamos en lo horroroso de la situación".

+ no es que "le hayamos dado chance" es que éramos menores de 15 AÑOS, la mayor tenía 17, no pensábamos en lo horroroso de la situación, y aún así ño llegasemos a hacer, nadie hizo nada porque, de nuevo, era nuestro ídolo. — . (@eyestosee15) July 4, 2020

en una de nuestras pláticas propuso tenernos a todos en un cuarto oscuro, y qué haríamos en ese caso, creo que las imágenes hablan por si solas. pic.twitter.com/06ruev9LII — . (@eyestosee15) July 4, 2020

Tres de estas supuestas víctimas aparecieron incluso en el canal de Dalas Review contando su historia y mostrando pruebas. Pero la polémica llegó a un nuevo nivel cuando recientemente se filtró un vídeo sexual en el que, presuntamente, aparece iTownGamePlay masturbándose.

El youtuber no se ha pronunciado en redes y continúa subiendo sus vídeos de videojuegos a su canal.