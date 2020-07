Erial.- El cas seguirà a València i Zaplana haurà de comparéixer periòdicament: "No acredita que no faça vida normal"

Així es desprèn de dos resolucions, a les quals ha tingut accés Europa Press, dictades, la primera, per la secció cinquena de l'Audiència de València, que desestima el recurs a la decisió de la jutgessa del cas que se seguira la investigació a València; i la segona, que emana del propi jutjat, i desestima la petició de Zaplana de suprimir o reduir les seues compareixences davant l'òrgan competent.

Respecte a la resolució de l'Audiència, la defensa de Zaplana va reclamar primer a la jutgessa que el procediment es remetera a Madrid en considerar que els presumptes delictes pels quals s'investiga l'expresident es van cometre en l'estranger, fora del partit judicial de València. La instructora va rebutjar aquest argument i ara l'Audiència també ho desestima.

En la nova resolució, el tribunal valencià afirma, d'una banda, que els investigats solament poden plantejar qüestió de competència dins dels tres primers dies del termini concedit per a qualificar, estant vetat en fase d'instrucció.

Així mateix, assenyala que cap dels fets investigats queda dins del catàleg de delictes la competència dels quals vé atribuïda a l'Audiència Nacional. Recorda, a més, que les accions han sigut realitzades "no ja solament a Espanya, sinó a i des de València", amb independència que per a assegurar els fruits de les "il·lícites" actuacions, "s'hagueren validat els investigats i les societats per ells creades d'altres persones físiques i/o jurídiques situades en l'estranger i manejaren comptes d'entitats bancàries de paradisos fiscals".

LES COMPAREIXENCES, ACTIVES

D'altra banda, la defensa de Zaplana també va demanar recentment al jutjat la supressió de les compareixences o, alternativament, una reducció, i va fonamentar la seua petició en dos aspectes. El primer, recordava que el jutjat ja es va pronunciar sobre l'absència de risc de fugida o d'ocultació de proves. I el segon, feia referència al coronavirus i al risc de contagi.

La jutgessa, després d'estudiar la petició, la denega. Tant la de Zaplana com la de l'empresari Vicente Cotino, qui també va reclamar aquesta possibilitat. Indica, sobre el coronavirus: "Ens trobem davant una 'nova normalitat' i açò suposa la llibertat de circulació amb la resta del món. Tots treballen, conviuen amb altres persones, ixen al carrer, etc, no existint més risc que el que tindria qualsevol dels ciutadans per anar a firmar l''apud acta' acordat en una oficina que es trobe en ple carrer, sense aglomeració i a l'aire lliure".

En aquesta línia, adverteix: "Sense cap limitació de fer una vida quotidiana i si cap dels sol·licitants està sotmès a 'tancament domiciliari per prescripció mèdica', tampoc existeix inconvenient que puguen seguir efectuant les compareixences imposades en el seu moment".

És més, postil·la: "No han variat les circumstàncies que van donar lloc a l'adopció de les mesures, ni tampoc han desaparegut els indicis dels delictes que es presumeix han comès, per contra, quan més s'avança en la instrucció, més es reforcen".

I es remet a la contestació del fiscal per a concloure: "L'escrit no concreta tampoc ni assenyala que la vida d'Eduardo Zaplana haja deixat de ser normal; no indica que per prescripció mèdica no puga eixir al carrer o que no assistisca a esdeveniments públics de tot tipus com restaurants, cafeteries o gimnasos; o tinga prohibit reunir-se amb persones o limitar els seus moviments; ni per descomptat existeix cap risc d'aglomeracions atés que les compareixences setmanals es realitzen en la via pública, en unes dependències exteriors de la Ciutat de la Justícia, puix que ni tan sols ha d'accedir dins d'un recinte tancat".