Alexa Rohde, la exnovia del nieto de Elvis Presley, le recuerda emocionada: "Las palabras nunca serán suficientes"

El cuerpo sin vida, al parecer por un aparente suicidio, de Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie Presley y nieto de Elvis, a los 27 años, fue encontrado hace menos de una semana, el pasado domingo, en su casa de Calabasas, una zona ubicada al norte de Los Ángeles.

Desde entonces, su exnovia, Alexa Rohde, ha estado intentando domesticar sus emociones, que de alguna forma necesitaba canalizar. Y ha hecho público el resultado: una sentida carta donde pone por escrito cuánto le va a extrañar y por qué ha sido una de las personas más importantes de su vida.

"Benjamin Storm, TÚ. Siempre feliz al sol y en el agua. Y una risa que hacía feliz al mundo entero", comienza diciendo Rohde, que se dedica a la peluquería y maquillaje artístico y a la música, junto a un álbum fotográfico de sus años junto al nieto del autor de Love me tender, A little less conversation o In the ghetto.

"Diste amor a todo aquel que lo necesitaba. Eras sabio como un hombre de mil años, pero infantil como un niño de cinco. Siempre decías que tu carta preferida del tarot era la del ermitaño, porque te sentías identificado con él", continúa Alexa Rohde.

"Hacías los mejores chistes y siempre rompiste las regla. Fuiste mi persona favorita desde el mismo momento en el que te conocí. Ojalá hubiese podido tenerte para siempre, Ben. Espero que estés comiendo un sushi delicioso en el paraíso. Las palabras nunca serán suficientes", acaba el escrito.

Estas palabras de su exnovia se asemejan a las del representante de Lisa Marie Presley, la madre del fallecido, en las que aseguraba al canal TMZ que está "con el corazón roto y completamente devastada, pero trata de mantenerse fuerte para sus gemelas de 11 años y su hija mayor, Riley".