Cvirus.- Cs amenaça amb eixir del pacte de reconstrucció si el Botànic no mou fitxa: "No anem a fer-nos una foto"

A unes setmanes de les conclusions de la comissió de reconstrucció, ha criticat el "brindis al sol" que creu que suposa l'esborrany que van presentar aquest dimarts els tres grups del Botànic II, un pla que planteja reversions sanitàries, fiscalitat 'verda', gravar més les grans fortunes i lluita contra el frau. No obstant açò, per a Cs solament amaga una pujada d'impostos, "prejuís" contra la col·laboració públic-privada i falta de concreció i de valentia.

Cantó ha presentat una sèrie de propostes alternatives en roda de premsa en Les Corts juntament amb els seus companys Fernando Llopis i Carlos Gracia, contra una proposta que "mai hauria sigut beneficiosa per als valencians, però molt menys ara". "Seguirem negociant fins a l'últim moment, però ara som molt pessimistes i ens veiem absolutament fora del pacte", ha asseverat.

El seu decàleg inclou un sistema d'avaluació contínua de les mesures que "no inclou" l'esborrany del Botànic, a més d'un reforç de recursos i personal en sanitat davant la possibilitat que els rebrots puguen arribar a la Comunitat Valenciana "de forma massiva". Açò passa per "donar un valor afegit" als sanitaris que s'han jugat la vida mitjançant una paga extra, una millor gestió de les guàrdies i la reactivació de les oposicions per a uns professionals que "estan esgotats i han d'estar preparats per al pitjor".

Cs també vol "protocols reals" en les residències de majors i una major coordinació entre les conselleries de Sanitat i Polítiques Inclusives, així com reforçar la col·laboració públic privada perquè "no podem salvar la Comunitat solament des de l'àmbit públic", augmentar la inversió en R+D+i i "centrar les ajudes" d'investigació perquè vagen destinades al realment necessari.

"TERROR" A UNA PUJADA D'IMPOSTOS

Una de les seues prioritats és l'àmbit fiscal, on rebutja "qualsevol pujada d'impostos o creació de noves taxes" i reclama de nou l'eliminació del de successions i donacions. Demana en lloc d'açò "verdaderes polítiques actives d'ingressos" des de l'Agència Tributària Valenciana amb un reforç de la inspecció dels impostos propis i cedits per a lluitar contra el frau i l'economia submergida: "Tenim molt marge de millora".

Una altra de les seues peticions és una auditoria "integral" de la despesa pública per a avaluar cada partida, per part de la Intervenció de la Generalitat, per a "saber on estem sent poc eficients o on hi ha duplicitats i despesa supèrflua" i, a partir d'ací, anar construint els pressupostos del 2021.

També un pla estratègic de modernització i digitalització però "no solament del teletreball" de funcionaris, sinó mitjançant finestretes úniques perquè "hi ha processos que van saltant d'un departament a un altre" com les energies renovables que passen per tres conselleries.

MIR PER A PROFESSORS

En educació, encara que reconeix el "pegat" que ha suposat el pla 'Mulan' de la Conselleria en els mesos de pandèmia, veu urgent un "verdader" programa de digitalització de continguts i formació online, de la mà d'un MIR per als docents que permeta reforçar les plantilles per al que vé. Finalment, advoca per modernitzar el sector primari desenvolupant la llei d'estructures agràries i augmentar les ajudes al lloguer per als joves i "pagar-les a temps".

Amb aquesta bateria, Cs vol deixar clar que no pretén contribuir a un "paperot" en el pacte de reconstrucció. "No estem ací per a això, ens veiem completament fora si no accepten les nostres propostes", ha reblat Cantó, per a urgir el Botànic: "Si no saben, estem disposats a tirar una mà, però facen alguna cosa".