Un jutge de València investigarà si va haver-hi odi en la retenció d'un home negre en el metro i la denúncia de vigilant

L'incident es va registrar fa un parell de setmanes en un tren de Metrovalencia de la Línia 1 que uneix Bétera i Vilanova de Castelló, en el qual personal de seguretat va retindre i va desallotjar un passatger que, pel que sembla, no portava adequadament la mascareta dins del vagó.

En les imatges difoses en xarxes socials, s'aprecia com dos vigilants ajudats per dos passatgers intenten immobilitzar i emmanillar l'home. Nombrosos usuaris van atribuir l'actitud dels vigilants al fet que el jove és negre.

En un moment donat, ho subjecten del coll i el jove, al seu torn, propina diverses patades al personal de seguretat, mentre alguns testimonis demanen al personal que ho solten. L'home crida a un dels vigilants "racista". Després d'emmanillar-li, li indiquen que s'assente però ell es puja damunt dels seients.

Després de conéixer-se l'incident, des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es va obrir una investigació per a aclarir l'ocorregut i va sol·licitar la gravació completa de les càmeres de seguretat per a analitzar tota la seqüència amb la finalitat de determinar el detonant de l'incident, i es va requerir un informe a l'empresa de seguretat per a prendre les mesures que siguen necessàries.

Per la seua banda, des de la secció d'Odi de la Fiscalia de València, dirigida per Susana Gisbert, es va iniciar una investigació d'ofici per a aclarir l'incident i acreditar la identitat de les persones que van intervenir.

Després d'açò, la presumpta víctima va acudir al ministeri públic per a ratificar la seua denúncia. Per la seua banda, els vigilants de seguretat també van presentar una denúncia relacionada amb els fets per possibles lesions. Ara serà un jutjat de València el qual assumisca la investigació després d'inhibir-se la Fiscalia.