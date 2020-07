Cs amenaza con salir del pacto de reconstrucción si el Botànic no mueve ficha: "No vamos a hacernos una foto"

20M EP

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat, Toni Cantó, ha amenazado este jueves con salir del pacto valenciano por la reconstrucción si los partidos que integran el gobierno de la Generalitat -PSPV, Compromís y Podem- no cambian su hoja de ruta para la salida del coronavirus, un borrador que ve falto de medidas y lleno de "gestos vacíos y de sus obsesiones ideológicas". "En esas condiciones no vamos a hacernos una foto, que no cuenten con nosotros, no vamos a contribuir a la frustración", ha avisado.