¿Qué hacer si una mascarilla se moja?

El uso de mascarillas por parte de la población se ha generalizado entre la población tras la finalización del confinamiento y el estado de alarma. Así, en la nueva normalidad, es obligatorio su uso en los sitios públicos y para la realización de la mayoría de actividades de la vida cotidiana, más aún, cuando no es posible guardar la distancia mínima entre personas.

De este modo, es importante conocer la forma correcta de usar la mascarilla y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para que esta cumpla su función de forma eficaz.

¿Qué hacer si la mascarilla se moja?

Con el uso frecuente de la mascarilla, sobre todo, ahora en verano con las altas temperaturas, esta puede llegar a humedecerse debido al sudor o por la saliva.

Cuando esto sucede, hay que cambiar la mascarilla de inmediato, ya que la humedad contribuye a la proliferación de microorganismos y la mascarilla pasa de ser una forma de protección a ser un foco de infecciones.

Así lo indica la Organización Mundial de la Salud en un documento con las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19, donde señala que uno de los inconvenientes que puede darse es "la posibilidad de contaminación que puede ocurrir si el usuario no cambia una mascarilla que se ha humedecido o ensuciado. Esto puede crear condiciones favorables para la multiplicación de microrganismos".

Por el contrario, si la mascarilla se moja como consecuencia de la lluvia y no por fluidos corporales como el sudor o la saliva sí se puede seguir utilizando, aunque es recomendable cambiarla si está muy humedecida.

Además, hay que tener en cuenta otras recomendaciones como, por ejemplo, no usar mascarillas que queden sueltas, no reutilizar las mascarillas durante más tiempo del recomendado según el tipo, guardarla en una bolsa de plástico limpia cuando se deje de usar, no tocar con las manos la parte frontal de la mascarilla o mantener la mascarilla alejada de la cara al quitársela.