Los locales del Port Olímpic sin licencia seguirán abiertos todo el verano

Los locales de ocio nocturno del Port Olímpic de Barcelona que siguen operando sin licencia desde el final del estado de alarma podrían seguir abiertos hasta septiembre, ha reconocido la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, en una entrevista en el canal de televisión local Betevé.

“El objetivo es recuperarlos cuanto antes mejor. Si puede ser, durante el mes de agosto o como máximo a principios de septiembre“.

Sanz atribuye estas aperturas a un “problema jurídico” tras el final de la concesión y a que la alerta sanitaria por el coronavirus dificultó el desalojo de estos locales y, en consecuencia, motivó las quejas vecinales, que fueron recogidas por 20minutos.es.

Respecto a las discotecas del Front Marítim cuyos terrenos pertenecen al Gobierno y que serán subastados, Sanz ha afirmado que este es "un espacio de ciudad. No puede ser que el Estado decida con una subasta”, y no descarta un acuerdo final con el Ayuntamiento de Barcelona para reequilibrar los usos de esta zona estratégica y que estos no sean únicamente un "monocultivo de ocio nocturno", como denuncian las asociaciones de vecinos de la Barceloneta y la Vila Olímpica “Si no, la ciudad pierde y es un problema”, ha indicado Sanz.