La Fiscalia de València obri una investigació després d'una denúncia d'una suposada caixa B en Vox

La Fiscalia Provincial de València ha obert diligències d'investigació penal després d'una denúncia d'una militant de Vox respecte a una presumpta caixa B en el partit polític.

Segons han confirmat fonts del ministeri públic, la denúncia es va interposar per presumptes irregularitats relatives a la tresoreria de Vox a València i ha donat lloc a unes diligències que assumirà Anticorrupció.

Una d'eixes suposades irregularitats denunciades faria referència al fet que algunes quotes dels afiliats no s'enviaven a Madrid, sinó que es distreien xicotetes quantitats per a despeses a València. També s'al·ludia a ingressos de diners de procedència desconeguda. La Fiscalia ha decidit obrir diligències per a depurar possibles responsabilitats penals.

Vox València nega tindre una caixa B

El president de Vox València, José María Llanos, ha negat que el partit dispose d'una 'caixa B' després que la Fiscalia Provincial haja obert diligències d'investigació penal.

"No hi ha res, en absolut, mai hi ha hagut un cèntim de finançament il·legal en Vox València", ha recalcat a preguntes dels periodistes en Les Corts. Llanos ha remarcat que acabava de conéixer la informació i que, "en principi, Fiscalia haurà d'analitzar les denúncies que es presenten, per descomptat".

Això sí, el també president del grup parlamentari de Vox ha asseverat que estan "completament tranquils" en el partit. I ha resolt: "Tenim uns comptes perfectament sanejats, seran auditats i estan presentats en Vox España".

Vox obri una investigació interna

El Comité Nacional de Garanties de Vox ha obert una investigació interna després que la Fiscalia Provincial de València haja obert diligències d'investigació penal.

En un comunicat, el partit de Santiago Abascal defensa que la comptabilitat de la formació està auditada per una empresa externa i sotmesa al control anual del Tribunal de Comptes.

Sobre la denúncia, interposada per presumptes irregularitats relatives a la tresoreria de Vox a València, assegura que no ha rebut notificació i que, per tant, no la valorarà "solament sobre la base de suposades filtracions a la premsa". Vox també remarca que "en cap d'eixes filtracions s'ha fet cap esment a prova sobre el que pretén assenyalar com a irregularitats".

En aquest context, el Comité de Garanties ha ordenat una investigació interna per a, segons el partit, obtindre la informació necessària que permeta esclarir la realitat dels fets.