Cau una xarxa que distribuïa material sanitari caducat

La màscara ja és un complement obligatori en el nostre outfit diari i tampoc falten els gels hidroalcohòlics en les nostres bosses. Això ha fet que es convertisquen en objecte de venda en moltes empreses que abans de la pandèmia no es dedicaven a això. Legals, però també d'unes altres que no ho són.

Aquest és el cas d'una xarxa desmantellada en un operatiu “de vertader calat” dut a terme per la Guàrdia Civil a València, Saragossa i Guipúscoa, sota el nom de Face Mask, en el qual 14 persones han sigut detingudes i estan sent investigades per un delicte contra la salut pública, blanqueig de capitals, estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

Màscares quirúrgiques, gels hidroalcohòlics, guants, medicaments, xeringues, equips d'oxigenoteràpia i botelles de drenatge. D'això proveïen tant a farmàcies com a supermercats, clíniques o empreses, però també els distribuïen a través d'internet. Com si d'un majorista es tractara. El pitjor de tot: el material estava caducat des de novembre de 2014.

Perquè els seus clients no s'adonaren, la xarxa “canviava els envasos de les màscares, on s'indicava la data de caducitat de les mateixes per unes bosses transparents en les quals ja no apareixia cap data. Aquestes s'introduïen després en caixes més grans i així ja no hi havia ni rastre ni de la data de caducitat”, va explicar ahir la directora general de la Benemèrita, María Gámez, en la presentació de l'operatiu al costat del tinent coronel José Celdrán.

Gámez va assenyalar també que l'operació Face Mask es va iniciar “poc després de la declaració de l'estat d'alarma (al març) en tindre coneixement del transport d'una gran quantitat de màscares entre Andoain i la Pobla de Farnals”. I va destacar que “en eixes dates existia una gran demanda de material sanitari” davant l'extensió de la Covid-19, així com “enormes dificultats per a la seua adquisició”.

El grup delictiu va comprar el material “a una empresa que al seu torn l'havia obtingut d'una altra empresa que es trobava en procés concursal”. El positiu és que, segons el tinent coronel Celdrán, s'estima que ha sigut “molt poquet” el material que ha arribat a l'usuari final. I és que en els magatzems registrats s'ha aconseguit confiscar més de 300.000 màscares quirúrgiques, així com guants, medicaments, xeringues, equips d'oxigenoteràpia i botelles de drenatge. També s'han confiscat 64.525 € i bloquejat 33 comptes bancaris.

Les màscares falses, un perill

Les màscares falses, distribuïdes per xarxes com la desmantellada a València, a més d'inservibles són un perill per a l'usuari, ja que fan que aquest crega que està protegit quan no ho està. Per tant, augmenta el risc de contagi. D'aquesta manera, cal assegurar-se que les proteccions estan avalades i usar-les correctament.