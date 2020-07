Los mejores animes de comedia

En la opinión del creador de la lista los mejores animes son: To love ru con 3 tres temporadas y 7 ovas, Maburaho, baka to test to shoukanjuu y Seto no hayanome con 6 ovas

Zero no Tsukiama y Rosario Vampire con dos temporadas y una nueva que está prevista. Lista creada por riley2790

1 Kaichou wa maid sama

​ Ayuzawa Misaki, presidenta del consejo estudiantil, es la protagonista de esta comedia romántica con su enorme aversión hacia los hombres, lo cual resulta ser un gran problema ya que su escuela solía ser solo de hombres y la población femenina es bastante reducida. Misaki tiene un enorme secreto ya que trabaja en un maid cafe y es descubierta por Usui Takumi, el chico mas guapo y popular de la escuela.

2 Inuyasha

​ Se basa en la historia de una joven llamada Kagome (Aome en latino) que al cumplir 15 años viaja a través del tiempo por medio de un pozo mágico (que se encuentra en un templo que esta en su casa) hasta regresar a la época de las guerras civiles es allí donde encuentra al personaje principal (Inuyasha). Kagome es la reencarnación de la sacerdotisa Kikyo quien era la poseedora de una perla muy poderosa que villanos y demonios quieren para hacerse mas poderosos llamada la perla de Shikon: Kagome tenía esta perla en sus interior y sale al ambiente debido a que un demonio se la quita después la perla es cortada en miles de pedazos que se dispersan con la tierra y ahora Inuyasha y Kagome tiene que recolectar estos fragmentos para evitar que caigan en manos equivocadas en esto pasarán por muchas aventuras, conocerán amigos y enemigos, tendrán batallas, algunas veces estarán en peligro de morir. A lo largo de la historia se hacen notar historias antiguas que tiene que ver con la perla.

3 Toradora

​ Takasu Ryuuji comienza su segundo año de instituto con mucho animo. Sin embargo, hay una cosa que el odia, y es su mirada, heredada de su padre (un ganster), con lo cual posee una habilidad innata para intimidar a los demás, provocándole esto muchos malentendidos con sus compañeros, no obstante, todo esto va cambiar el primer día de clases, cuando Ryuuji tiene un encontronazo con Aisaka Taiga, la persona más peligrosa del centro. toradora

4 Sword art online

​ Escapar es imposible hasta terminar el juego; un game over significaría una verdadera "muerte". Sin saber la "verdad" de la siguiente generación del Multijugador Masivo Online, 'Sword Art Online(SAO)', con 10 mil usuarios unidos juntos abriendo las cortinas para esta cruel batalla a muerte. Participando solo en SAO, el protagonista Kirito ha aceptado inmediatamente la "verdad" de este MMO.