'Sálvame' involucra a tres toreros en supuestas e ilegales peleas de gallos

Sálvame ha destapado el que, según el propio programa, es "uno de los escándalos más impactantes que ha descubierto" el espacio en sus once años de emisión.

Tras más de un mes de investigación, el programa de las tardes de Telecinco, presentado estos días por Kiko Hernández, involucró a tres importantes figuras del toreo español , Juán José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón, en un presunto delito de maltrato animal: las peleas ilegales de gallos.

Según un testigo, se encontró a los matadores en la pelea. "Fue un domingo en San Lucar de Barrameda, fue durante el confinamiento, todo el mundo sin mascarillas. Me sorprendió que se dejaran ver un espectáculo como este. No me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere", contó.

¡BOMBAZO! Los tres toreros implicados en un presunto delito por participar en supuestas peleas de gallos ilegales son: Morante, Padilla y López Simón. — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 15, 2020

Además, el programa emitió fotografías de los diestros en esos supuestos eventos ilegales. "En una de las fotos se ve a Padilla colocando a un gallo en el centro de la pista", aseguró el testigo.

El espacio de Telecinco se puso en contacto con los presuntos implicados y sus entornos. Juan José Padilla negó que haya participado en esas paleas. "No estoy relacionado con el negocio, para mí no es un negocio es una afición. Llevo gallos pero no negocio con ellos. Mi pasión es mi cultura y mi cultura son también los gallos", se defendió.

Por su parte, el apoderado de López Simón, indicó que el diestro no sabe "ni cuantas plumas tienen los gallos de pelea".

Estas peleas son ilegales en casi toda España, excepto en Andalucía y Canarias, donde tienen grandes restricciones. Así, según explicó Ana Prieto, Sargento de SEPRONA, podrían ser fuertemente sancionados. "Todo el tema del maltrato animal, sobre todo el maltrato animal en espectáculos no autorizados está recogido en el articulo 337 del Codigo Penal. Se enfrentarían a penas de cárcel de hasta dos años y una inhabilitación para no poder realizar actividades con animales domésticos de hasta cuatro años", explicó.

Por su parte, la abogada Lola García argumentó que "se considera una pelea ilegal siempre que incumpla lo que pide la junta: No puede haber menores y tienen que pedir autorización al ayuntamiento"