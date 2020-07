Palmira, preocupada por Arturo Valls: "Con otro susto, me mandas para el otro barrio"

Arturo Valls no comenzó con buen pie el programa de este miércoles, y es que el valenciano sufrió un tropezón cuando entraba en ¡Ahora caigo! y tal fue el golpe, que hasta Palmira temió perderle.

"¡Árbitro penalti!", exclamó el presentador mientras se levantaba del suelo y saludaba al público de las gradas, donde algunos de los presentes pidieron "penalti de Sergio Ramos".

Pero hubo a una persona que no le hizo ninguna gracia la caída de Valls, y no fue otra que Palmira: "Que no le ha gustado. ¿Qué ha pasado?", preguntó el presentador a su espectadora más conocida.

"Me he asustado. Con otro susto me mandas al otro barrio, pensaba que te ibas a dar con la cabeza ahí", señaló unas de las fans más fieles de Valls. Y añadió: "Si te pierdo: ¿Qué hago yo sin ti?".

Pero el valenciano comentó que "no sufras por mí... Palmira sufre por ella preguntándose que haría ahora si yo no estoy". Valls no dejó pasar la oportunidad de hablar de ¡Boom! y la amistad de Palmira con Juanra Bonet.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Con las bombas no es lo mismo...", aseguró el presentador, a lo que la espectadora comentó que "es que quiero mucho a mi Juanra", algo que 'molestó' a Valls: "Ya estamos...", afirmó mientras se cruzaba de brazos.

Palmira explicó que "a mí me adora, pero para mí, tú eres especial". Y Valls contestó que "verás tú mi mujer...", a lo que ella señaló: "¿Cómo va a tener celos de una persona mayor? Es imposible. Te quiero como si fueras mi hijo".

El presentador admitió que compartía esos sentimientos al contestarla que "tú sí que eres como una madre para mí". Y reconoció entre risas que "Ya me he despistado, tanto amor...", antes de comenzar el concurso.