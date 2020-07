Coronavirus.- Sanitat detecta un brot familiar a Gandia amb 10 positius

Així ho ha indicat el departament valencià en l'actualització diària de la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, en la qual han assenyalat que s'estan analitzant els contactes d'aquestes persones per a localitzar possibles nous casos.

Igualment, un dinar d'empresa ha sigut l'inici d'un brot d'àmbit laboral en la localitat de Santa Pola, en la província d'Alacant. De moment, són quatre els treballadors que han donat positiu.

A més, s'han confirmat 23 casos nous des de l'última actualització, que situen la xifra total en 11.861 persones: 5 a Castelló (1.672 en total); 3 en la província d'Alacant (4.019 en total); i 15 en la província de València (6.168 en total). A més, cal sumar dos casos no assignats anteriors. D'aquesta forma, en aquests moments queden actius 299 casos, la qual cosa suposa un 1,55% del total de positius.

D'altra banda, aquest dimecres és l'octau dia consecutiu en què la Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus, i es compleixen 20 dies sense residents morts. D'aquesta manera, el total de defuncions es manté en 1.476 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 512 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

Durant l'última jornada s'han registrat 60 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.499 persones. Per províncies: 2.495 a Castelló, en 5.839 Alacant i 9.164 a València, als quals cal sumar 1 alta a desplaçats.

Els hospitals valencians tenen, a dia de hui, un total de 67 persones ingressades: 18 en la província de Castelló, cap en UCI; 17 en la província d'Alacant, d'ells 2 en la UCI; i 32 en la província de València, 2 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 504.365 de les quals 375.571 han sigut PCR i 128.794 test ràpid.

CAP DEFUNCIÓ EN RESIDÈNCIES DES DEL 25 DE JUNY

Les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa s'acumulen 20 dies seguits sense defuncions per coronavirus en aquests centres.

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 6 centres (1 en la província de Castelló, cap en la d'Alacant i 5 en la província de València). En les últimes 24 hores, no s'han detectat casos positius ni en treballadors, ni en residents.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 2 residències a la Comunitat Valenciana: 0 en la província de Castelló, 0 en la província d'Alacant i 2 en la província de València.