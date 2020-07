Una empresa valenciana fabrica una bici-bus ecològica de rècord Guinness para escolars de Luxemburg

20M EP

L'empresa de Xàtiva (València) Beer Bike Spain ha fabricat una bicicleta elèctrica per encàrrec de l'Ajuntament de Luxemburg com a vehicle per a escolars. Aquesta bici-bus entrarà en el llibre Guinness dels Rècords com a vehicle sostenible més llarg i amb més passatgers pedalejant.