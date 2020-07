Zarautz (Gipuzkoa) adecuará el horario de los bares a "la situación actual" tras detectar "conductas inadecuadas"

El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), ha manifestado su "preocupación" porque se han producido "situaciones inadecuadas" en torno a algunas actividades hosteleras. "Algunos negocios cumplen muy adecuadamente con sus obligaciones, pero hay otros a los que en determinados momentos la situación se les ha escapado de las manos. Estas conductas inadecuadas son situaciones de alto riesgo para la salud pública en la situación en la que vivimos", ha asegurado.

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana comenzó hace dos semanas una campaña de sensibilización en la que, para fomentar su uso de la mascarilla, se distribuyeron 2.000 mascarillas en zonas donde se podían producir aglomeraciones y la Policía Municipal ha estado informando en todo momento a los ciudadanos y visitantes.

Para evitar futuros contagios, se ha decidido adecuar el horario de los bares a la situación. En Zarautz, los locales de hostelería de categoría 3-4 deberán cerrar de 2.30 a 3.00 horas (los de categoría 3 permanecían abiertos hasta las 4.30 y los de categoría 4 hasta las 6.30). De esta manera, a partir de las 3.00 horas de la madrugada todos los locales de hostelería de Zarautz quedarán cerrados.

Txurruka ha apuntado, además, que se seguirán controlando los aforos tanto del interior como de las terrazas de los establecimientos y ha advertido de que los bares que saquen bebidas fuera de estas zonas serán sancionados. "También queremos recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio", ha resaltado, al tiempo que ha insistido en que se sancionarán "las infracciones cometidas por quienes incumplan las normas vigentes".

La portavoz del PSE-EE, Gloria Vázquez, por su parte, ha recordado que en otros pueblos "se han empezado a crear focos en zonas de ocio y es precisamente lo que queremos evitar". "Tomaremos medidas drásticas para el bien común", ha recalcado, al tiempo que ha llamado a "acudir a fuentes oficiales" para informarse ante los "muchos rumores que están circulando por las redes sociales".

Finalmente, el alcalde ha anunciado que este año no habrá celebración festiva del día de Euskal Jaia. "Nos da mucha pena, pero no podremos celebrar la fiesta porque no se pueden garantizar las condiciones de seguridad e higiene. El botellón y los carros estarán especialmente prohibidos este año. Los actos culturales de la Euskal Astea sí que se convocarán, con un aforo limitado, usando mascarilla y respetando las distancias", ha asegurado.