La Policía Local de Málaga supera el millón de visualizaciones en su canal de YouTube

Las reproducciones totales han sumado cerca de 69.200 horas de visualización y más de 23.231 interacciones, con 11.060 'Me gusta', 925 'No me gusta', 10.531 compartidos y 715 comentarios, según los datos aportados por la Policía Local.

Los vídeos compartidos se dividen en cuatro grandes bloques: apariciones en entrevistas, reportajes y programas de televisión; cortes emitidos en los informativos de televisiones locales, autonómicas y nacionales; vídeos vintage con imágenes antiguas; y vídeos de contenido propio.

A su vez, los vídeos propios se subdividen entre aquellos en los que se da la circunstancia de oportunidad, grabando un policía local u otra persona una determinada intervención policial ayudándose de la cámara de un teléfono móvil, y los que son grabados y editados, destacando en este sentido los del Grupo de Audiovisuales de la Policía Local de Málaga, entre los que se encuentran vídeos de compromiso social, consejos preventivos y recomendaciones de seguridad, y otras creaciones audiovisuales.

Entre estos últimos sobresalen los de las felicitaciones navideñas de los dos últimos años y el de la investigación de un accidente de tráfico por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga a raíz de un vídeo subido a redes sociales.

Otros vídeos que han propiciado gran interés han sido los videoclips del himno oficial de la Policía Local de Málaga y del desfile y canto del himno acompañando a la procesión de Humillación y Estrella.

Con respecto a los vídeos en los que se alude al compromiso social y de igualdad realizados por el cuerpo destacan el conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2019. Entre los más vistos están los de acompañamientos a periodistas para reportajes televisivos.

Otro grupo de vídeos que destacan son aquellos en los que se muestran capturas o recuperaciones de animales grabadas con móvil, destacando el de la captura por agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga de una culebra de 1,20 metros en el carrito de un bebé.

En lo que va de año destacan los vídeos relacionados con el exceso de aforo de un establecimiento incumpliendo las medidas preventivas decretadas en el estado de alarma; el de la asistencia de varios policías locales a una mujer parturienta en plena calle y el de una niña que usaba sus muñecos playmobil para pedirnos que nos quedáramos en casa durante el confinamiento son otros de los más seguidos.

En cuanto a sexo y edad, es mayor el número de hombres (83%) que de mujeres (17%), encontrándose la franja de edad con mayor número de visualizaciones entre los 18 y los 44 años (79% del total) y dentro de esta entre los 25 y los 34 años (con el 30,2%).

Por áreas geográficas, el 89,7 por ciento de las reproducciones se llevan a cabo en España (1.081.040 visualizaciones), destacando como segundo país Polonia (19.923), seguido de Argentina (12.758), México (11.734), Francia (7.917), Reino Unido (3.751), Marruecos (3.325), EEUU (3.011), Alemania (2.306), Países Bajos (1.761), Colombia (1.550), Bélgica (1.040) e Italia (981).