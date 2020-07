Imelsa.- El testimoniatge de Beneyto s'ajorna en oposar-se el fiscal a la videoconferència autoritzada per la jutgessa

Beneyto havia de comparéixer aquest dimecres, en qualitat de testimoni i a través de videoconferència -tal com se li va permetre-, en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València per una de les peces del cas Imelsa.

En concret, a Beneyto se li va citar pel contracte per al Blibliobus de l'Ajuntament de València. Suposadament va haver-hi fraccionament de contractes des del consistori a favor de l'empresa Thematica.

En el moment de prendre-li declaració, l'exedil es trobava en el despatx del seu advocat per a fer una videoconferència. No obstant açò, el fiscal s'ha oposat i ha reclamat que acudira a l'òrgan judicial en entendre que no hi havia cap motiu perquè no es fera així. No obstant açò, no ha sigut possible i el testimoniatge es registrarà en una altra data que està per determinar.

Per a aquest dimecres també estava previst que acudira al jutjat, en la mateixa condició de testimoni, l'expresident del PP provincial de València i diputat nacional Vicente Betoret, però el seu testimoniatge s'ha ajornat també per un viatge que tenia reservat prèviament.