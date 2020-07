El PSOE pedirá a la Diputación que colabore económicamente en la apertura del Hospital de Estepona

En rueda de prensa en la puerta del centro hospitalario, que se mantiene cerrado, junto a la portavoz socialista en el municipio, Emma Molina, y acompañado por los diputados y diputadas provinciales del PSOE, Bernal ha adelantado que su grupo va a pedir a la institución que se ponga a disposición del Ayuntamiento de Estepona y de la Junta de Andalucía para colaborar, incluso económicamente, para que el hospital se abra "de forma inmediata".

Así, ha recordado que el Gobierno de Andalucía ha reconocido en una respuesta parlamentaria reciente que para recepcionar el hospital es necesario que el Ayuntamiento de Estepona acometa una serie de reformas.

"Pedimos a la Diputación que, al igual que ha hecho con otros hospitales, ponga recursos para que este hospital se abra inmediatamente en unión con las otras administraciones. Y le pedimos a la Junta de Andalucía que este hospital empiece a trabajar desde ya, fue el compromiso que adquirió el señor Bendodo, para que en octubre esté listo para un supuesto rebrote del COVID-19", ha dicho Bernal, quien ha considerado que "no hay voluntad por parte de la Junta y del Ayuntamiento de Estepona".

A su juicio, detrás de esta situación están los "tiras y aflojas entre el alcalde de Estepona del PP y la Junta de Andalucía del PP": "Si entre ellos tienen conflictos internos, si entre ellos no se hablan, si tienen dimes y diretes, que las confrontaciones internas del PP no las paguen los esteponeros y las esteponeras, tirándose piedras sobre su propio tejado y no abriendo este hospital", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la localidad ha criticado que el alcalde, José María García Urbano, "ha mentido desde hace mucho tiempo a los vecinos y vecinas sobre el hospital". En este sentido, ha recordado que el final de obra se produjo el 7 de diciembre de 2019 y no en octubre, "tal y como se vendió a los medios de comunicación y en un pleno extraordinario".

"Lo que se produjo fue la cesión del terreno, no del edificio", ha especificado, al tiempo que ha agregado que las últimas certificaciones y la entrega de llaves del constructor al promotor no se produjeron hasta el 15 y 20 de marzo de 2020, respectivamente, en pleno confinamiento.

También ha aludido a que en una carta del SAS fechada el 6 de mayo de 2020 la Junta ha solicitado al Ayuntamiento de Estepona que siga los pasos previstos en el convenio para que la administración autonómica se haga cargo del edificio. "Es decir, deben entregar la documentación, la certificación final aprobada y la documentación completa del edificio", ha apostillado.

"Esto viene a corroborar lo que el PSOE viene denunciando desde hace mucho tiempo, que el hospital no está recepcionado, que el alcalde ha mentido y le pedimos tanto a él como a la Junta de Andalucía y al consejero que se pongan de acuerdo, que se pongan a trabajar y cuanto antes se pongan en funcionamiento este equipamiento", ha finalizado Emma Molina.