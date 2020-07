Coronavirus.- L'alcalde de Sueca demana tranquil·litat i diu que l'Ajuntament està "al mil per mil" contra la Covid

20M EP

L'alcalde de la localitat valenciana de Sueca (València), Dimas Vázquez, ha cridat a la tranquil·litat després de tancar-se per precaució l'Ajuntament per un cas positiu en una treballadora de Covid-19 i ha assegurat que el consistori "estarà sempre al mil per mil" per a combatre la pandèmia i que afecte "el menys possible la població".