Puig anuncia que els pròxims dies es decidirà sobre l'ampliació de l'ús obligatori de la mascareta

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que els pròxims dies s'adoptarà una decisió sobre si s'amplia l'obligatorietat per a portar la mascareta en qualsevol espai públic, tal com s'ha establit en comunitats limítrofes. En qualsevol cas, ha recordat que el seu ús ja és obligatori a la Comunitat Valenciana en espais com el transport públic o allí on no es pot respectar la distància de seguretat mínima.