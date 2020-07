Puig aposta per una reforma fiscal a Espanya que garantisca l'adequat finançament valencià

Puig s'ha expressat així en ser qüestionat, en del Districte Digital d'Alacant, per la possibilitat d'una reforma fiscal, plantejada des de les Corts Valencianes, com a mesura per a superar la crisi econòmica generada.

"Ningú ens va a regalar gens; tots hem de fer un esforç plus, treballadors i empresaris", ha assegurat Puig en declaracions als mitjans sobre "el gran impacte" que s'està produint en l'economia. "Que ningú crega que açò va a ser gratis, açò té conseqüències", ha seguit i ha reclamat afrontar-les amb "rigor" i sense "demagògies". "Es tracta que cadascí pose el millor de la seua part per a tirar endavant", ha comentat.

En eixe sentit, ha dit que és el "moment" del sector públic que ha de ser qui "tire de la recuperació" i en eixe marc ha situat la negociació política per a aconseguir, a la Comunitat Valenciana, un "gran acord de país" que permeta la "vigorització de l'Estat del Benestar" i la "creació d'ocupació".

Segons ha comentat, es tracta d'un procés d'arribar a acords "fonamental" que s'està duent a terme en un "diàleg" en les Corts i amb ajuntaments, diputacions i agents socials.

No obstant açò, ha demanat que "l'equilibri entre creixement i redistribució funcione adequadament". I ací ha situat la necessària actualització fiscal a Espanya que garantisca el finançament "just" valencià.

"Estem tots mirant a Europa i al gran treball que està fent aquests dies el president Pedro Sánchez", ha comentat sobre la seua intenció de convéncer els líders europeus per a "harmonitzar un model comú" per al qual fa falta "el pla de recuperació europeu", del qual s'hauria d'"aspirar a tindre una part de recursos".

Puig ha manifestat que la Comunitat Valenciana té com a "gran objectiu", en eixe sentit, el pla de digitalització i el "new deal green, el pacte verd europeu".

Qüestionat per impostos concrets que es podrien incrementar, Ximo Puig ha indicat que eixa possibilitat correspon al Consell en la part impositiva que li toca que és "prou reduïda" o al Govern "i l'acord que es produïsca a Espanya".

"És el moment d'entendre que per a augmentar la despesa pública, per a la sanitat fonamentalment o els incentius per a la creació d'ocupació, venen dels impostos i del deute", ha recalcat, i ha demanat "saber" que els recursos són "limitats" i que cal governar "amb la màxima eficiència" perquè els recursos que es demanen "cal retornar-los", per la qual cosa ha rebutjat endeutar "futures generacions, perquè no té molt de sentit".