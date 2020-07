À Punt cedirà les seues instal·lacions a Brainstorm Multimèdia perquè puga testar les seues investigacions tecnològiques

Brainstorm Multimèdia és una empresa amb experiència en el sector de les tecnologies de la informació i la informàtica, que habitualment duu a terme projectes d'investigació, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Són capdavanters i pioners en l'ús en directe d'estudis virtuals 3D, per açò la televisió pública valenciana ha volgut firmar aquest conveni de col·laboració amb ells, per a oferir les últimes novetats als seus espectadors.

L'NHK del Japó compta amb més de 50 sistemes de Brainstorm Multimèdia, la BBC els ha contractat durant cinc anys per a fer les eleccions, l'NBC als Estats Units té els seus sistemes, com també la RAI a Itàlia.

Els sistemes de Brainstorm Multimèdia es troben globalment distribuïts i ara À Punt Mèdia es converteix en el banc de proves dels productes que després es comercialitzaran a l'exterior.

Aquesta empresa valenciana està interessada en el fet que les innovacions tecnològiques més recents que desenvolupe siguen posades en pràctica en els entorns operatius de les empreses per a comprovar el funcionament correcte, abans de comercialitzar-ho en el mercat.

Per açò, Brainstorm Multimèdia concedeix en favor de la SAMC la llicència i el dret d'ús sobre totes les tecnologies, productes, béns, equipaments i altres materials que proporcione a la SAMC.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha assenyalat que "la radiotelevisió pública valenciana té l'obligació de promocionar i difondre la imatge de les empreses i de les indústries tecnològiques líders de la Comunitat Valenciana".

"És veritat que Brainstorm Multimèdia és una empresa que hem de sentir com a pròpia", segons les mateixes fonts que han apuntat al fet que "cal llevar-se eixe pudor que a vegades tenim els valencians de parlar de les nostres coses i donar-li el valor que de veres tenen".

Aquest és l'exemple d'una empresa que té un potencial d'internacionalització dels seus productes molt important en un sector molt cuidat i amb un afegit d'R+D+I.

"Per açò en À Punt, i tots els valencians, hem d'estar orgullosos de poder col·laborar i poder implantar eixos productes en una cadena com la nostra que té un creixement exponencial important", han afegit.

FORMACIÓ AL PERSONAL DE LA SAMC

Aquest conveni també permetrà una actualització de la plantilla en qüestions tecnològiques perquè Brainstorm Multimèdia oferirà, amb caràcter gratuït, sessions de formació al personal de la SAMC sobre la utilització de les tecnologies i materials proporcionats en cada projecte, amb una durada màxima de tres dies en total.

El director Operacions Brainstorm Multimèdia, Héctor Víguer, ha mostrat l'oportunitat que À Punt suposa per a testar els seus productes ja que per a ells és "molt important" provar-los en un entorn operatiu.

"Tenim clients a tot el món i el nostre abast és global, però les oficines no tenen l'espai ni és un centre de producció diària de notícies o de programació" ha dit Víguer, qui ha afegit que "poder provar a casa d'un client és necessari, perquè desenvolupem productes que s'han de testar des d'un control de realització".

"La sinergia és fonamental perquè tenim el desenvolupament ací, és molt important que una televisió de nivell puga provar les nostres ferramentes i la possibilitat que siga positiu tant per a À Punt com per a nosaltres", ha afegit.

À Punt Mèdia tindrà la possibilitat de participar, de forma individual o conjuntament amb altres operadors de televisió a Espanya o Europa, en projectes d'R+D+i finançats per organismes o entitats locals, autonòmiques, estatals o europees, amb l'objecte que es puga analitzar, comprovar i, si és el cas, validar els resultats del nous productes i tecnologies en desenvolupament com a usuari final (end user), en el seu propi entorn operatiu.