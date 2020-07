Yoli, de 'GH 15', le tiende una encerrona a Jonathan para que conozca a Jorge: "Creo que he tenido suficiente"

Yoli Claramonte y Jorge se muestran cada día más enamorados. Sin embargo, a la influencer le quedaba un capítulo por cerrar: el de reunir a su nuevo novio con Jonathan, el padre de su hijo, para cerrar un ciclo y demostrar así que su actual romance es serio y va para largo.

La exconcursante de GH 15 provocó un encuentro que pilló desprevenido a Jonathan, que, tras reunirse con su ex, no esperaba ver aparecer a Jorge. "Es surrealista. Estoy flipando, no me lo esperaba", dijo el entrenador, tal y como se comprueba en el último vídeo de la instagramer en Mtmad.

Visiblemente nerviosos por su cara a cara, los tres entablaron una conversación en la que apostaron por la sinceridad. "Me apetece que todo esté tranquilo. No quiero ocultarte... Quiero posicionarte porque eres mi novio. Ha sido así y ya está", explicó la ex gran hermana.

"Creo que he tenido suficiente", confesó Jonathan. Sin embargo, lejos de molestarse, este reconoció que su hija Valeria le había hablado de Jorge. "Los niños lo cuentan todo", señaló antes de dedicarle unas amables palabras a Yoli: "Yo quiero que seas feliz, estoy encantado".

Tanto Jonathan como Yoli saben que su historia forma parte del pasado. "Le deseo que sea feliz. Lo nuestro es pasado, ya se terminó. Puede quedar ese cariño respecto a lo que nos une como familia y todo lo que hemos vivido juntos. Eso nunca lo voy a olvidar", apuntó él.

"Me encantaría que tú también encontrases a esa persona", sentenció Yoli, quien se muestra en sus publicaciones de lo más ilusionada con su actual pareja, a quien considera "un príncipe". Y es que Jorge es el culpable de que la valenciana esté viviendo "un sueño".