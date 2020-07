Una avería en un generador de la central de Granadilla, origen del cero energético de Tenerife

Este fallo, a diferencia del que ocasionó el 'cero' del pasado mes de septiembre ha permitido que no se haya tenido que "paralizar" todo el sistema eléctrico, de ahí que la recuperación del suministro haya comenzado con más rapidez.

Según datos de Endesa, el 50% de los clientes -más de 200.000- ya han recuperado el suministro eléctrico, principalmente en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Guía de Isora, Guímar y Candelaria, y según sus previsiones, la recuperación total se espera para última hora de la tarde, con una horquilla de entre 5 y 9 horas.

Valbuena, que ha comparecido ante los periodistas junto al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha dicho que todas las estaciones de la isla están funcionando -menos una parte de Granadilla- y anunciado que se abrirá otro expediente administrativo para investigar las causas del incidente y plantear posible sanciones.

"Actuaremos con toda la contundencia que el informe nos desvele", ha indicado, señalando al mismo tiempo que en los próximos días tendrá una reunión con la secretaría de Estado de Energía para "planificar" el futuro energético de Canarias porque los sistemas "son frágiles y débiles".

Además, ha comentado que el archipiélago "lleva 15 años sin hacer la planificacion energética" porque no se han querido tomar decisiones y "para exigir" inversiones primero hay que planificar, algo que tendrá e próximo año el Ejecutivo, pues ya está en redacción.

Valbuena ha destacado, a diferencia de otros ejecutivos, que su Gobierno es el que ha impuesto la propuesta de multa más alta tanto a Endesa como Red Eléctrica, con 10 y casi 30 millones respectivamente.

Julio Pérez ha admitido el "disgusto" del Gobierno por este nuevo cero energético en Tenerife -se acumulan cinco en los últimos 11 años-y se ha negado a resignarse a que esta situación sea habitual. "No queremos acostumbrarnos", ha indicado.

El portavoz sí ha valorado ahora que "la respuesta ha sido más rápida" pero tampoco "compensa", subrayando que los sistemas alternativos han funcionado en hospitales, puertos e instalaciones de depuración y desalinización.

UNAS 1.000 LLAMADAS AL 112

Además, ha comentado que el 112 ha recibido unas 1.000 llamadas de emergencia en el 112, sobre todo para liberar a personas atrapadas en ascensores y se han recuperado casi todos los semáforos.

Pedro Martín, por su parte, ha exigido la elaboración de una auditoría para conocer el estado del sistema eléctrico en la isla debido a que es "preocupante" que la isla haya sufrido cinco ceros energéticos en 11 años.

El presidente tinerfeño se ha confesado "muy indignado" con el apagón porque "parece que 40 millones de multa no son suficientes".

"No me voy a resignar a pensar que esto es natural", ha comentado en referencia a lo que ocurría hace 40 o 50 años, pues ya han pasado los años y es una "vergüenza absoluta" que vuelva a haber un apagón generalizado.

Martín ha insistido en que los problemas de Tenerife "vienen de lejos" y espera que la auditoría aclare si hay un problema de mantenimiento o el sistema es inadecuado pues un cero energético supone un "trastorno tremendo" y además "solo" lo sufre Tenerife.

El presidente ha insistido en que las explicaciones "no son suficientes" pues el problema "es de la isla" y no de un lugar concreto en Granadilla o Caletillas, y se pregunta qué podría ocurrir si se presenta otro 'cero' en invierno y en plena campaña de recuperación turística.

MUCHOS AÑOS EN LA ISLA "SIN TOMAR DECISIONES"

"No tengo ninguna garantía de Red Eléctrica y Endesa, quiero un diagnóstico, la luz no la regalan, pagamos las facturas, tenemos nuestros derechos y la luz es un bien esencial. No podemos creer que es una cosa casual", ha destacado.

Martín sí ha valorado que no ha habido grandes incidencias en la isla pues se ha organizado un dispositivo de guaguas para trasladar a las personas que quedaron atrapadas en el tranvía, no ha habido problemas en las carreteras y los dos grandes hospitales han funcionado con grupos electrógenos.

Además, ha criticado que la isla lleva muchos años "sin tomar decisiones" en materia energética hasta el punto de que el trazado alternativo de Vilaflor "no se ha acabado" y aún hay turbinas provisionales en Arona y Guía de Isora que ahora permiten garantizar el suministro eléctrico.

"En el pasado no se tomaron decisiones porque podían ser impopulares, yo puse una turbina en mi municipio con manifestaciones en contra delante del Ayuntamiento, pero la instalé, hay que tener decisión y no tener discursos complacientes", ha agregado.