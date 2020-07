Sanidade sigue con los estudios de contactos tras cuatro positivos de una familia en Betanzos (A Coruña)

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en relación a casos de personas llegadas de fuera de la comunidad. "Lo fundamental es cogerlos rápidamente", ha subrayado, para indicar que "la incidencia mayor suele ser por casos importados".

"Mientras no tengamos vacuna vamos a tener casos que pueden asociarse y formar brotes", ha asegurado Almuiña, quien ha incidido en que "lo fundamental es cogerlos rápidamente".

Por ello, ha resaltado que resulta "muy importante" que "cualquiera que llegue a Galicia" desde otra comunidad o país, que se ponga en contacto con el Sergas a través del teléfono 881 00 20 21 si no tiene un médico de cabecera, "tenga síntomas o no" de COVID-19. "Lo fundamental es que no hay un caso o otro, sino que no sumen", ha destacado.

En el caso concreto de Betanzos, el titular de Sanidade ha explicado que "hay cuatro casos familiares y otros dos que no son de ese vínculo", por lo que, ha puntualizado, "se hace el estudio de contactos como siempre". "El caso de Betanzos surgió por una persona que se hizo el estudio y tres positivos que salieron hoy son de su ámbito familiar", ha añadido.

En relación a estos, fuentes consultadas por Europa Press han apuntado que algunos de esos casos, convivientes, positivos tiene relación estrecha con otras dos personas procedentes de Lleida, donde se registra un brote. Ya han sido testados y están a la espera de resultados.

SEGUIMIENTO

Almuiña ha insistido en la importancia de comunicar al Sergas la llegada a la comunidad desde fuera y ha explicado que a las foráneas se les "asignará un médico", se le hará el cuestionario oportuno y se le indicará las pruebas correspondientes en caso de ser necesario. Además, ha pedido a los ciudadanos gallegos que regresen a Galicia desde otros lugares "que se pongan en contacto" con su médico.

Almuiña ha señalado que en Galicia hay 238 casos activos de COVID, siete menos que este martes, de los cuales uno corresponde a un paciente ingresado en la UCI en Vigo y seis en otras unidades de hospitalización, lo que supone los mismos hospitalizados que la jornada pasada. Hasta la fecha se han curado 10.979 personas, 14 más.