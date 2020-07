Gámez destaca el "golpe" a la "difusión del ideario yihadista" con la detención en Alicante del joven vinculado al DAESH

Así, ha destacado que con este arresto "se ha neutralizado un importante y activo foco de expansión y difusión del ideario yihadista" y ha apuntado que el detenido, de nacionalidad española, "difundía miles de archivos de vídeo y abundante información sobre creación, uso y manejo de armas".

La responsable de la Guardia Civil se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a València para presentar los resultados de otra operación de la Benemérita, la 'Face Mask' y en la que se ha intervenido material sanitario caducado; visitar distintas dependencias del cuerpo en esta zona y conocer la labor de diferentes unidades.

María Gámez, que ha ofrecido una rueda de prensa para hablar de la 'Face Mask', ha aludido en su comparecencia a la detención efectuada por la Guardia Civil en San Vicente del Raspeig en relación con el terrorismo yihadista. Esta operación se ha llevado a cabo en colaboración con el FBI.

Gámez ha subrayado "la estrecha colaboración entre ambas instituciones en materia de terrorismo" y ha apuntado "la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos en la cooperación internacional" por ser "absolutamente imprescindible para conseguir estos resultados". Así, ha agradecido la labor de "todo el equipo que ha trabajado en esta operación que ha tenido este resultado exitoso". "Quiero darles las gracias y mi reconocimiento como directora general", ha agregado.

DESTINATARIOS MENORES

La responsable de la Guardia Civil ha señalado que lo "verdaderamente novedoso y peligroso" que se deriva de la detención en San Vicente del Raspeig es que el arrestado utilizaba "plataformas de videojuegos on line para difundir propaganda del DAESH" y que los destinatarios eran en muchos casos menores.

"Lo más relevante de este caso es el hecho de utilizar plataformas de videojuegos", algo que "evidentemente pone en riesgo a un colectivo muy joven, desprevenido, e, incluso, a menores de edad", ha expuesto en esta línea.

María Gámez ha comentado que el joven detenido, del que no ha precisado la edad, "no había pasado a la acción" terrorista. No obstante, ha manifestado que "el hecho de contribuir y de hacer especial difusión de esa propaganda lo hacía bastante peligroso" y ha asegurado que la tarea de los cuerpos de seguridad debe ser "actuar cuando antes". "Antes de que tenga efecto esa difusión y, por supuesto, antes de que pase a la acción", ha detallado.

Por su lado, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Pablo Salas, que ha comparecido junto a Gámez, ha indicado que el arrestado "todavía no ha sido presentado ante la autoridad judicial" y ha explicado que "está detenido en dependencias de Guardia Civil en Madrid".

Asimismo, ha subrayado, como ha hecho la directora general, "la colaboración" llevada a cabo en este operativo "con los servicios extranjeros, en este caso concreto, con el FBI". Salas ha aseverado que fue este quien puso a la Benemérita "sobre la pista de la existencia de este individuo" que ha sido detenido y ha afirmado que a partir de ahí se trabajó para "ubicarlo en San Vicente del Raspeig".

"EN FASE DE INVESTIGACIÓN"

Preguntado por si la operación sigue abierta y por si se espera que haya más detenidos, el director adjunto de operativo ha respondido que "estas investigaciones son declaradas secretas", al tiempo que ha apuntado que se está "todavía en fase de investigación" en este caso, "sobre todo, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos indicios como consecuencia del registro efectuado.

"Este trabajo exige mucho tiempo en condiciones normales y los futuros entramados que puedan salir están muy pendientes todavía de la investigación" que se realiza, ha añadido Salas. Respecto al 'modus operandi' que seguía el detenido no ha dado detalles: "en el momento en el que nos encontramos de la investigación es bastante delicado hablar sobre ello".

Tras ello, ha reiterado que "el medio que utilizaba para hacer publicidad y propaganda era el uso de las redes sociales". "Este es el 'modus operandi' que se utiliza", ha dicho.

La Guardia Civil ha señalado que el joven detenido mostraba en sus publicaciones "su completa afinidad con los postulados más violentos del grupo terrorista DAESH, con la edición y difusión de múltiples contenidos audiovisuales de contenido terrorista".

Así, había llegado a gestionar personalmente diversos foros y repositorios multimedia vinculados al entramado oficial del citado grupo, con la difusión de miles de archivos de vídeo y abundante información sobre la creación, uso y manejo de armas.

La Benemérita ha expuesto también que el arrestado había estado anteriormente muy implicado ideológicamente con el movimiento red skin y contaba con varios antecedentes policiales, tanto en el ámbito doméstico como en el escolar. Ha agregado que el salto como colaborador activo del terrorismo yihadista se produjo en 2019, aunque había pasado desapercibido en su entorno puesto que pasaba la práctica totalidad del día conectado al ámbito virtual desde su domicilio.